Victor Öhman. Bilden är från en tidigare match under säsongen. Foto: Bildbyrån

Det börjar dra ihop sig i Hockeyallsvenskans bottenstrid och agnarna ska skiljas från vetet. Två av de lag som är inblandade i striden vid kvalstrecket möttes ikväll i Plivit Trade-hallen. Då slog hemmalaget Västervik Tingsryd med 4-1.

Det skulle bara dröja drygt tre minuter av matchen när Västerviks back Emil Wahlberg åkte rätt in i Tingsryds zon och avlossade ett skott som letade sig in bakom Andreas Ljunggren. I mitten av perioden kunde sedan Victor Öhman göra 2-0 när han avlossade ett distinkt slagskott.

GJORDE MÅL I DEBUTEN

Under säsongen har Erik Borg öst in poäng för Halmstad i Hockeyettan. Hela 53 stycken hann det bli innan Tingsryd la beslag på 21-åringen igår. I sin första allsvenska match under karriären fick han också göra ett viktigt reduceringsmål för sin nya klubb när han i slutet av den första perioden styrde in ett skott från Daniel Norbe.

Den andra perioden blev mållös, men i inledningen av den tredje gjorde Joacim Hedblad 3-1 till hemmalaget och i slutet kunde Victor Öhman göra sitt andra mål för matchen när han skickade in 4-1.

I och med segern gick Västervik förbi både Tingsryd och Troja i tabellen och är nu på säker mark. Troja är nu under kvalstrecket tillsammans med jumbon Karlskoga.