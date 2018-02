INTE UTESLUTET. Emma Eliasson lämnar en liten öppning för en comeback. Foto: Bildbyrån

Hon tappade motivationen efter bråket med Leif Boork och slutade inför den här säsongen. Emma Eliasson har inga planer på att återuppta karriären, men om den tillträdande förbundskaptenen Ylva Martinsen hör av sig är hon idel öra.

– Jag kommer absolut lyssna på henne och ta det till mig, säger hon till hockeysverige.se.

Sverige slutade på sjunde plats i OS efter att ha besegrat Korea i matchen om att undvika sistaplatsen. En spelare som många hade velat se i Damkronorna var Emma Eliasson. Tyvärr valde hon att lägga av inför årets säsong då hon tappat motivationen. Bland annat efter en konflikt med ledningen för Damkronorna.

Nu har det gått snart gått en hel säsong sedan den 28-åriga backen med rötterna i Kiruna slutade spela. En säsong där hon kunde ha fått chansen att spela sitt fjärde OS.

– Abstinensen för hockey har varit helt okej ändå. Jag trodde att jag skulle känna något mer sug än vad jag har gjort. Samtidigt har jag ändå varit mycket kring hockeyn, berättar Emma Eliasson för hockeysverige.se och fortsätter:

– Självklart saknar jag att vara en del av ett lag och vissa spelmoment, att slå en ”flippmacka” eller skjuta ett slagskott från blå. I övrigt mår jag ganska bra med tillvaron just nu.

Vilken respons har du mött efter att filmen ”Underdogs” hade premiärvisning för några veckor sedan?

– Jag har bara fått jättepositiv respons av folk som sett filmen. Det är jättemånga som hört av sig och sagt det är en otroligt gripande film. Jag är supertacksam för att folk faktiskt har hört av sig och sagt att dom uppskattat filmen.

Hur var det att se filmen själv?

– Svårt… Jag har sett den i så många olika etapper och så många gånger. Det är såklart annorlunda att se sig själv i den rollen.

– Sedan är det lätt att fastna i det jag själv säger utan att få fram budskapet. Det är flera grejer där jag kunde ha formulerat mig annorlunda. Samtidigt är det en dokumentärfilm.

”DET HAR VARIT LITE AV EN TUMULT-SÄSONG”

Trots att Emma Eliasson inte spelat hockey den här säsongen så har hon följt SDHL och Damkronorna en hel del.

– Nu har jag inte lyckats se Luleå Hockey live så många gånger, men dom gånger jag har haft möjlighet att se dom live så har jag gjort det. Damkronorna har jag följt mest online.

– Jag tycker att SDHL har varit intressant den här säsongen. Speciellt tycker jag det är kul att se den utveckling som Modo har haft. Dom har gjort en jättebra säsong hittills och det ska bli kul att se hur långt det kan ta dom.

– Damkronorna har gjort en bra säsong, bra resultat sett över hela säsongen. Det har ändå känts som att dom har varit på gång.

Du har inte sett alla matcher i OS, men vad tänker du kring att laget slutar näst sist i OS?

– Jag har hunnit se kvartsfinalen, matchen mot Japan och lite av Korea-matchen. En sjundeplacering är ett dåligt resultat. Det är inte vad laget förväntade sig eller siktade på när man gick in i OS.

– Samtidigt vet jag att det har varit en lite ”tumult-säsong” för tjejerna i laget och kring förbundskaptenen (Leif Boork). Det kan ha varit mycket som spelat in och som tjejerna tog med sig in i turneringen.

Av det du såg spelmässigt, vad tycktes inte kugga i?

– Det jag tycker inte kuggar i, vilket jag också är inne på i dokumentärfilmen, är spelet med puck. Där ligger vi lite efter dom andra nationerna. Alltså spelet med puck rent generellt.



SDHL en av världens bästa ligor. Varför tror du att vi inte lyckas hålla upp nivån på Damkronorna utan tycks tappa till nationer som Finland, Ryssland och Schweiz?

– Det känns som många av dom övriga nationerna har en klar idé och tanke på vad dom vill åstadkomma i just spelet med puck. Dom har egentligen också en större spets än vad vi har i Sverige idag, tyvärr.

– Vi har jättemånga bra spelare. Det är en generation som är bra men som inte kommer till rätt riktigt. Våra spetsspelare kommer inte upp i samma nivå som andra nationers.

Är det på en klubblagsnivå det här ligger med utvecklingen av spelet med puck ligger?

– Jag tycker att man ändå på klubblagsnivå, jag ser närmast då till Luleå, att vi har ett gäng internationella spelare av en väldigt hög klass som våra tjejer får tävla mot varje dag. Det tror jag gynnar tjejerna i landslaget också. Men det känns inte som man riktigt får ut det i Damkronorna.



”KÄNNS SOM VI STÅR OCH STAMPAR”

Emma Eliasson tror ändå inte att den svaga placeringen i OS kommer betyda något nämnvärt för rekryteringen av flickor till hockeyn.

– Förhoppningsvis kommer det inte betyda så mycket. Jag tror att man jobbar ganska bra på klubbnivå med just rekryteringen av tjejer. Det finns förbilder och spelare som kan motivera yngre tjejer.

Rubriker gör gällande att vi har en kris i svensk damhockey, har vi det eller är det bara ett misslyckande i OS som vi sett?

– Jag skulle inte uttrycka det som att vi har en kris. Det känns som att vi står och stampar, om vi ska ta nästa steg i utvecklingen inom damhockeyn eller om vi ska fortsätta på samma spår. Det kanske är där problemet sitter lite grann. Vi står i en korsning och vet inte riktigt vilken väg vi ska ta.

Nu tillträder Ylva Martinsen förbundskaptensrollen och en av hennes uppgifter blir att ta tillbaka Sverige till topp fyra i världen.

– Jag är inne på samma sak som ”Valle” (Valentina Lizana Wallner) skrev i sin krönika på hockeysverige.se. Det Finland gör bra är att dom lyckas behålla sina rutinerade spelare och göra en fortsatt satsning på dom. I mina ögon är det viktigt att i en satsning mot OS 2022 behålla stora delar det befintliga laget för att kunna bli ett slagkraftigt hockeylag.

”MYCKET SOM GJORT ATT JAG INTE HITTAR MOTIVATION”

Sverige tog ett JVM-silver för några månader sedan, hur ska vi jobba för att förädla dom här tjejerna så dom är redo 2022 för OS?

– Min uppfattning är att det varit otroligt mycket fokus på fys-delen så vi ska hålla måttet fysiskt. Självklart är det en parameter för att bli en bra hockeyspelare, men samtidigt så jämfört nationer som Japan, Schweiz, Ryssland och Tyskland är vi fysiskt dubbelt så mycket bättre än dom.

– Det är just spelet med puck, ha ett eget spel, ha en tanke, idé och att kunna passa pucken mer än tre gånger inom laget.

– Sedan också själva intresset kring hockeyn, att när man går och kollar på en hockeymatch är intresserad av vad som händer ute på isen. Kan jag lära mig något av det som spelarna gör ute på isen och som jag själv kan ta med mig i mitt ishockeyutövande. Det är min ganska klara tanke över vad som måste förbättras.

Emma, har hon funderat på att börja spela hockey i framtiden?

– Nej, jag har inte funderat på att spela hockey i framtiden. Det känns som att det har varit mycket senaste tiden som har gjort att jag inte hittar någon motivation eller glöd för hockeyn som utövare.

Kan du se dig själv i en ledarroll?

– Ja, absolut. Någon gång i framtiden.

Och om Ylva Martinsen ringer och vill ha dig med i en satsning mot VM 2019, vad svarar du då?

– Det har jag inte tänkt på, men jag kommer absolut lyssna på henne och ta det till mig. Sedan får jag tankeställare, men som det känns just nu är jag ganska färdig som hockeyspelare.