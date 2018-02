Det var förra onsdagen som den tidigare eleven Nikolas Cruz gick in på Marjory Stoneman Douglas High School och sköt ihjäl 17 personer. I skolan befann sig bland annat NHL-målvakten Roberto Luongos son.

Massakern är den tredje värsta i USA:s historia om man ser till antalet dödsoffer. Marjory Stoneman Douglas High School ligger i närheten av Florida Panthers hemmaarena BB&T Center. Inför kvällens match mot Washington Capitals kommer en tyst stund hållas.

Utanför arenan kommer det även finnas möjligheter att donera blod för att fylla på områdets blodbanker.

MÅLVAKTENS SON INSTÄNGD I TRE TIMMAR

Florida Panthers har befunnit sig på roadtrip i Kanada sedan den 12 februari och pratade med media först idag. Målvakten Roberto Luongo bor i Parkland, området där massakern inträffade.

— Det som hände förra veckan, när det kommer så nära hemmet… det är tufft och du vill bara hjälpa till så mycket du kan, sa målvakten till den samlade presskåren efter Panthers matchvärmning tidigare idag.

Målvaktens går på skolan där massakern ägde rum och ska ha suttit gömd i en garderob under tre timmars tid.

Även forwarden Derek MacKenzie bor i området.

— Som en del av staden är jag väldigt glad över att se hur folk har kommit samman.

