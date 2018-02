Olle Liss firar ännu ett mål. Foto: Bildbyrån

Om Olle Liss tappat formen under OS-uppehållet? Knappast. I kväll förde han Rögle till ännu en seger när bottenkollegan Mora besegrades med 3-2.

– Det var bara att ladda och hoppas på att den skulle gå in, säger han till C More.

Han har spelat fem matcher i SHL. Han har gjort sex mål och totalt tio poäng. Olle Liss dundersuccé är välkänd och det är inte direkt så att han slutat producera bara för att uppmärksamheten blivit stor. Snarare tvärtom.

I kväll bombade han in säsongens sjätte SHL-fullträff när han gav Rögle ledningen med 2-0 i det viktiga mötet med Mora. Liss fick pucken efter en tekning och pricksköt in pucken.

– Bra kamp av gubbarna vid tekningscirkeln, där. Det var bara att ladda på och hoppas den skulle gå in, sade han till C More efter målet.

Edwin Hedberg hade gett Rögle ledningen med 1-0 i den första perioden efter ett jättemisstag av Mora i egen zon.

– Det var vi som stressade fram deras misstag. Vi var heta i vår forecheck, sade målskytten.

Simon Ryfors gjorde målet som på pappret kommer stå som det matchavgörande när han gjorde 3-1 i slutperioden. Matchen slutade nämligen 3-2 sedan Daniel Grillfors reducerat sent för Moras.

Jacob Nilsson öppnade hemmalagets målskytte i den andra perioden.