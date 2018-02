Förra säsongen gjorde han mål i en Stanley Cup-final. Det kommer han inte göra den här säsongen. Pontus Åberg är trejdad till Edmonton.

Det har blivit 2+6 på 37 matcher i Nashville den här säsongen. När laget just nu möter St. Louis finns Pontus Åberg emellertid inte med. Han är nämligen trejdad från klubben.

Sportsnets Nick Kypreos var först att rapportera att Pontus Åberg är en bricka i spelet i en trelagsdeal mellan Nashville, Edmonton och Columbus. Edmonton släpper Mark Letestu för Åberg, och Nashville släpper sedan vidare Letestu till Columbus mot ett fjärdeval. Letestu, som faktiskt var i Almtuna under lockouten, har sedan tidigare gjort några säsonger i Columbus. Han återvänder alltså till sin gamla klubb.

Den 24-årige Pontus Åberg var förra säsongen en storstjärna i AHL och fick sen chansen i NHL mot slutet av säsongen. Det blev då 1+1 på 15 matcher i NHL, och sen 2+3 på 16 matcher under Predators mäktiga slutspelsresa. Han gjorde bland annat mål i en av Stanley Cup-finalerna mot Pittsburgh och fick mycket beröm för sitt spel under slutspelet då Nashville saknade flera tunga spelare på grund av skador.

Men i stället för en ny finaljakt blir det i stället en säsongsavslutning i periferin för Åberg. Edmonton tillhör botten av den västra konferensen och kommer inte spela slutspel den här säsongen.

Åberg har en lön på 650 000 dollar och ett avtal som löper över nästa säsong. Han blir därefter Restricted Free Agent vilket gör att Edmonton, om de vill, har förstatjing på att sajna svensken även sommaren 2019.

Hearing @EdmontonOilers trade Letestu to @PredsNHL for Pontus Aberg Nashville trades Letestu to @BlueJacketsNHL for a draft choice for 4th round pick @Sportsnet

— Nick Kypreos (@RealKyper) February 25, 2018