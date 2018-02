Johan Holmqvist var idag tillbaka i Karlskronas kasse. Det med besked, dessutom. Målvakten storspelade mot sitt gamla lag Brynäs när KHK vann med 4-1. Att Johan Holmqvist var kontraktslös ända in i februari får ses som ett mysterium med tank

Karlskrona riskerar att spela negativt kval till våren då de ligger sist i SHL. Då väljer Charlotte Gustavsson att avgå som klubbdirektör. -- Det är väldigt odramatiskt, och jag önskar självklart KHK all lycka framöver, säger hon till

Vid midnatt passerade vi transfer deadline här i Sverige. Hockeysverige.se har summerat SHL-klubbarnas aktivitet på transfermarknaden veckorna innan fönstret stängde. BRYNÄS In: Ludvig Nilsson, fw, Almtuna Ut: Felix Sandström, mv, HV71 Al

Pantern fortsätter gå miste om sina spelare med transferfönstret öppet. Nu är det Dennis Svensson som lämnar för Karlskrona. -- Det är en spelare med hög moral och som går in och kör varje dag, säger Karlskronas sportchef, Patric L

12 februari, 2018

Ryktena blev sanning - Per Ledin lämnar Karlskrona HK med omedelbar verkan. Det meddelade klubben under måndagskvällen. Aftonbladet kom tidigare under kvällen med uppgifterna om att Ledin skulle lämna KHK, vilket också visade sig stämma. En