Erik Borg. Foto: Bildbyrån/Krister Andersson

För ett år sedan satt han hemma med en bruten fot och undrade var hockeykarriären var på väg. Nu gör Erik Borg allsvensk succé i Tingsryd efter att ha tagit klivet upp från Hockeyettan och Halmstad. I lördags blev han målskytt mot Leksand.

– Pappa skickade ett sms där han skrev ”Att åka till Helsingborg och spela inför 100 personer eller åka till Leksand och spela inför 6000…”, berättar han för hockeysverige.se.

Det är alltid lika spännande när det kommer upp relativt okända spelare från Hockeyettan och gör avtryck i SHL eller Hockeyallsvenskan. En sådan spelare är centern Erik Borg som inledde säsongen i Halmstad – och som han gjorde det.

På 33 matcher svarade han för 20 mål och 53 poäng. Då ska vi ha i minnet att han förra säsongen i Hockeyettan gjorde åtta mål och totalt 17 poäng på 32 matcher. Succén i Halmstad har gjort att han just före transferfönstrets stängning skrev på ett kontrakt med Tingsryd som gäller säsongen ut.

– Det var kanske inget jag hade räknat med inför säsongen. Jag bröt foten den 9 februari förra året. Det var ganska nattsvart där och då, men jag bestämde mig för att ta mig tillbaka, berättar Erik Borg för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag fick en jäkligt bra sommarträning både i Göteborg och Halmstad. Sedan ska jag inte sticka under stolen med att det klickat ganska bra med mina två kedjekamrater, Martin Pärna (nu i Bik Karlskoga) och Gustaf Bergling (nu i IK Pantern). Vi har haft en fantastisk kemi, hela tiden jobbat hårt och triggat varandra.

Även om Erik Borg såg avslutningen av förra säsongen som nattsvart fanns det aldrig några tankar hos honom att lägga av.

– Nej, absolut inte. Dels var det motigt första säsongen i Halmstad och dels kom det här med foten. Men jag tänkte, som sagt var, absolut inte lägga av. I stället fick jag en känsla av stor revanschlusta, att komma tillbaka och göra någonting bra helt enkelt.

– Dessutom har jag fått ett stort förtroende i Halmstad, absolut. Jag har fått spela i alla former och varit assisterande kapten. Jag har växt med förtroendet och haft en bra säsong.

ASSISTERANDE KAPTEN SOM 21-ÅRING

En viktig person för Erik Borgs framgångar den här säsongen är Halmstads tränare Fredrik Johansson.

– Han har varit en stor stöttepelare och en som gett mig ett stort förtroende redan från första säsongen. Jag är trots allt bara 21 år, 96:a, och fått vara assisterande kapten. Klart att jag växte med förtroendet och ansvaret.

Erik Borg har klassiska Bäcken, där profiler som Uffe Sterner, Patrik Carnbäck och Håkan Dahllöf spelat, som moderklubb. Men innan han kom till Halmstad gjorde han två säsonger i Frölundas juniorlag och dessutom två SHL-matcher.

– Frölundatiden var för mig en ganska stor bonus. Jag kom aldrig in på deras hockeygym så jag valde att vara kvar i Bäcken. Jag fortsatte utvecklas där, hade en bra sista säsong och fick då ett try-out kontrakt med Frölunda. SHL-matcherna var bara en stor och kul erfarenhet.

– Jag hade redan på känn redan den säsongen att jag inte skulle få vara kvar så det var bara att skapa sig så bra förutsättningar som möjligt för framtiden.

Det är ett ganska stort steg ner till Hockeyettan ändå, hade du inga alternativ från Hockeyallsvenskan?

– Nej, jag hade inga alternativ i Hockeyallsvenskan efter den säsongen. Det var Hockeyettan som gällde. Jag hade varit i Halmstad någon match på lån från Frölunda och fick en bra känsla både för staden och föreningen. Halmstad ville satsa på mig så att gå dit blev rätt beslut för mig att ta.

Nu skrev du på för Tingsryd, men fanns det fler klubbar som visade intresse med tanke på dina framgångar den här säsongen?

– Vid jul dök det upp lite division 1-klubbar, men inget som attraherade. Sedan var det faktiskt lite hektiskt på ”deadline day” och dagarna intill. Den sista matchen med Halmstad var betydelsefull, men när väl den var klar så bestämde jag mig ganska snabbt. Tingsryd hade hört av sig innan och kändes som ett klokt, kul och motiverande steg att ta.

– Det var såklart jättekul när Tingsryd hörde av sig och inget jag hade förväntat mig då jag spelade i Halmstads fortsättningsserie, även om jag kanske hade gjort det bra. Jag ser det som en stor möjlighet att testa vingarna när jag hade haft en så pass bra säsong i ryggen.



Borg i Frölunda. Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen

”VAR TVUNGEN ATT TESTA PÅ BÖRJES”

Erik Borg har fått låna en bostad lite utanför Tingsryd och det hörs på honom att han trivs med tillvaron i sin nya klubb och bostadsort.

– Det har absolut varit bra och jag har kommit in i laget bra. Det är hockey här och det är hockeyn jag har levt för länge och vill leva för. Det är också hockeyn jag är här för.

– Jag är nere på hallen flera timmar varje dag. Där kör jag både med laget och själv. Sedan käkar jag och laddar på igen. Det funkar jättebra och jag trivs med livet. Jag har givetvis även varit tvungen att testa på Börjes (kafé i Tingsryd), säger Erik Borg med ett skratt.

21-åringen från Göteborg har svarat för två mål på tre matcher, men även visat prov på ett respektlöst spel. Trots det tycker han att det varit ett ganska stort steg att ta från Hockeyettan upp till Hockeyallsvenskan.

– De är större, starkare och det är ett stort steg, men jag tycker ändå att det har gått helt okej. Jag fick ett stort förtroende Magnus (Sundqvist) i första matchen så jag kom in i det direkt. Sedan har jag även fått samma förtroende av Markus (Åkerblom), nya coachen.

– Jag har fått spela lite powerplay, stå framför kassen och göra det jag har gjort hela säsongen, styra in puckar och så vidare. Det har varit en bra start och jag har kommit in i det bra.

– Visst är det stora skillnader, men det är också motiverande och kul att få den här chansen.

”JAG TROR MEST ATT JAG NJÖT”

Märks det att Tingsryd är ett bottengäng den här säsongen?

– Gruppen är faktiskt ganska stark. Det är den uppfattning jag har fått. Sedan märks det såklart att självförtroendet inte är på topp hos spelarna som ska vara dom bärande i laget. Jag tycker ändå alla jobbar på bra och vi har ett bra driv på träningarna.

– Förhoppningsvis kan vi dra ur proppen på tisdag här på hemmaplan då vi möter Björklöven så vi kan få se lite mål. Då tror jag det här kan bli riktigt bra.

Du har kontrakt säsongen ut, har du börjat funder något över framtiden?

– Jag ska vara ärlig och säga att det är något jag inte har hunnit med. Det har varit, som sagt var, hektiskt några dagar. Vi kom hem från Leksand klockan fyra igår natt så det har gått i ett samtidigt som det har varit väldigt kul sedan jag kom hit.

Det är skillnad att spela Halmstad jämfört med att åka upp till Leksand och spela, hur har du upplevt den kontrasten?

– Det var fantastiskt. Jag pratade med pappa. Hockeytokig som han är så åkte han upp och kollade matchen. Han skickade ett sms där han skrev ”Att åka till Helsingborg och spela inför 100 personer eller åka till Leksand och spela inför 6000…” Jag njöt absolut.

Går det att enbart njuta eller kommer det in lite nerver också?

– Klart att det är lite pirrigt när man kommer ut och ser ett fullt Tegera Arena, men jag tror faktiskt mest att jag njöt. Jag tänkte på det farsan skrev, 100 pers eller 6000, det var bara att gå och visa. Jag hade ingenting att förlora.