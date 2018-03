Foto: Bildbyrån

För andra året i följd är Växjö seriesegrare. Trots att det återstår 15 poäng att spela om kan inget lag komma ifatt. Det står klart efter att Brynäs i kväll besegrat Djurgården med 2-0.

– Vi gör en jävligt dålig match, säger Djurgårdens tränare Robert Ohlsson.

Det skiljer 17 poäng med 15 poäng kvar att spela om. Växjö har därmed säkrat seriesegern. Idag behövde laget inte ens spela för att få en anledning att jubla. Inför kvällen var det nämligen bara Djurgården som hade chans att ta sig ikapp smålänningarna, men man svarade för en sällsynt svag insats inför hemmapubliken på Hovet.

Djurgården hade svårt att ens skapa målchanser under de 60 minuterna och blev följaktligen nollat i klassikermötet. Två grovjobbare säkrade i stället segern för Brynäs del. I den första perioden styrde Jonathan Granström in 1-0.

– Det är bra av Ludde (Nilsson) som kommer runt kassen. Men det är framför allt riktigt bra av Fälth som inte siktar på mål utan siktar på min klubba, medvetet, säger Granström till C More.

Robert Ohlsson toksågade laget i den första periodpausen och menade att allt kunde bli bättre.I den andra perioden var Djurgården bättre spelmässigt, men man skapade inte speciellt många målchanser.

– Vi håller dem på utsidan, sade Brynäs coach Tommy Sjödin.

I slutperioden kom aldrig någon kvittering, utan i stället satte Simon Bertilsson 2-0 i sin första match efter OS-äventyret. Djurgården fick spela sex mot fyra i slutminuterna av matchen men fick inte pucken förbi David Rautio.

Brynäs bröt i och med förlusten sin tunga svit med fem raka förluster. De får dock svårt att klättra från sin tiondeplats då det är fem poäng upp till Luleå.

Djurgårdens tränare Robert Ohlsson var vansinnig efter matchen.

– Vi gör en dålig match. Vi gör en jävligt dålig match. Det är fan inte en pass som sitter, dundrade han.