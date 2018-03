Tidigare under fredagen fick Björklöven sin poängkung Austin Farley avstängd resten av grundserien. Sedan gick man ut och tog en viktig övertidsseger med 3–2 mot Almtuna. Tajmingen på avstängningen var sämsta tänkbara. Bara timmar innan

AIK gick tidigt i den första perioden upp i en planenlig 1-0-ledning mot Västervik. En ledning man höll en bra bit in i den andra perioden. Då kom kollapsen. 4:16 in i den andra perioden kom kvitteringen från Dan Pettersson. 5:26 senare gjord

16 februari, 2018

Alla 14 lag i Hockeyallsvenskan har varsin spelare nominerad plus att Johan Tornberg på C More har plockat ut ett wild card. Här är spelarna som ska göra upp om Guldgallret som allsvenskans bästa junior. Jonathan Dahlén, Timrå, tog hem pris