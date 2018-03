Foto: Bildbyrån

Det blir det som många kallar för en drömfinal i HockeyAllsvenskan. Timrå vann med 2-1 idag mot Leksand – samtidigt som Björklöven skrällde mot AIK. Timrå säkrade därmed seriesegern och Leksand gör dem sällskap.

– Det blir hur tufft som helst, säger Timrås målvakt Henrik Haukeland.

Med två omgångar kvar att spela vet vi redan hur HockeyAllsvenskans topp slutar. Timrå vinner och Leksand blir tvåa. Det står klart efter kvällens match när just de båda lagen möttes.

Leksand hade vid seger krympt avståndet till Timrå till två poäng och till en början var det just dem som tog taktpinnen. Den första perioden dominerade man totalt och till slut kom också 1-0 från Jon Knuts.

– Vilken period av hela laget!, utbrast han i C More.

Men sen hände något. Timrå jobbade sig in i matchen och kvitterade genom Vilmos Gallo som helt på egen hand tog pucken direkt efter en tekning och tryckte in 1-1-pucken. Timrå var överlag det bättre laget i den andra perioden.

– Det är nästan så att vi spelar bättre när vi släpper in första målet. Vi får mycket energi och vaknar till, sade han till C More.

Och i slutakten var det Tobias Liljendahl som blev matchvinnare. Hans 2-1 säkrade Timrås serieseger trots att två matcher återstår. De har åtta poängs försprång ned till Leksand, som ändå blir deras motståndare i finalen. Det står klart efter att Björklöven besegrat AIK med 4-2 i kväll.

– Det blir tufft, precis som idag. Hur tufft som helst. Vi ska försöka ta en match i taget och gå ut och njuta, sade Timrås målvakt Henrik Haukeland om den stundande finalserien mot Leksand.

AIK har förresten fem raka nollpoängare i och med kvällens förlust.