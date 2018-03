Det går bra just nu för Chicagos svensk Erik Gustafsson. Igår kritade han på ett nytt kontrakt med Chicago och inatt svensk tid blev han målskytt för andra gången i sin NHL-karriär när han Blackhawks vann på övertid mot Colorado på hemmaplan med 2-1.

Igår kunde ni läsa om att Chicagos Erik Gustafsson belönats med ett nytt kontrakt av klubben.Så sent som häromdagen berättade han för hockeysverige.se om sina känslor över att vara tillbaka i NHL efter en längre tid i farmarlaget Rockford.

I sin första match efter det att 25-åringen signerade sitt nya kontrakt med Blackhawks passade han på att bli målskytt för andra gången i NHL-karriären.

— Det var en bra dag, sa han till media efter matchen.

Gus reacts to scoring a goal in Chicago's 2-1 overtime win on Tuesday, hours after his 2-year contract extension was announced! #GoodDay pic.twitter.com/L4aJsp1yxU

— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) March 7, 2018