Tingsryd och BIK Karlskoga grejade nytt allsvenskt kontrakt. Foto: Bildbyrån

Det var ett sanslöst drama i HockeyAllsvenskan sista avgörande grundserieomgång. BIK Karlskoga och Tingsryd blev stora vinnare när de grejade nytt allsvenskt kontrakt. Troja och Västervik tvingas kvala.

Modo behövde ta poäng för att behålla sin slutspelsplats, men Tingsryd behövde å sin sida för att över huvud taget få spela i allsvenskan något mer.

Det stod 1-1 i matchen ända fram tills 18:25 in i den sista perioden. Då sköt Daniel Öhrn 2-1 till hemmalaget Tingsryd – som senare kunde vinna med 3-1. Därmed har smålänningarna grejat nytt allsvenskt kontrakt.

— Det var skönt att vi fixade det. Jag är jävligt glad, det är stort för hela klubben, sade Daniel Öhrn med tårar i ögonen till C More efter matchen.

Modo tappade i och med förlusten den sista platsen till Slutspelsserien till Södertälje, som vann sin match mot Pantern.

BIK KARLSKOGA RESTE SIG UR ASKAN

Och det var inte bara Tingsryd som blev den stora vinnaren den här kvällen. BIK Karlskoga bortaslog Västervik med 2-1 och tog också sig över det negativa kvalstrecket. Ett Värmlandslag, som till stora delar av säsongen låg sist i tabellen, gjorde alltså en sensationell upplyftning.

Desto värre är det dock för Västervik och Troja/Ljungby. De tvingas nu kvala efter sina respektive förluster. Troja förlorade med 5-3 mot AIK den här kvällen.