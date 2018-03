Alexander Urbom. Foto: Bildbyrån/Andreas L Eriksson

162 SHL-matcher utan mål. Då fick Alexander Urbom en drömträff och spräckte den förargliga nollan i målkolumnen.

– Det var på tiden, säger 27-åringen efter Djurgårdens 5–2-seger mot HV71.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Han hade gjort 162 matcher för Skellefteå och Djurgården i SHL och ytterligare i slutspel utan nätkänning. Men på torsdagskvällen fick Alexander Urbom äntligen dit sin första puck i SHL-karriären.

27-åringen, som har tre NHL-mål på 34 matcher med New Jersey och Washington, tog i för kung och fosterland när han bombade in 4–1-målet i 5–2-segern mot HV71. Ett slagskott som letade sig förbi Linus Söderström i gästernas kasse.

– Jag har skapat en del chanser, så till slut borde den trilla in. Det var bra pass av ”Limpan” (Linus Johansson) och ingen kom upp i skottlinjen. Jag fick en bra träff och träffade mål framför allt, säger han om första fullträffen i den svenska seniorhockeyn.

– Det var på tiden, men egentligen är det inte så speciellt, det är mer annat folk som tänker på det där mer än vad jag har gjort. Jag har min roll och gör den. Sedan är det klart att man vill bidra med något mål per säsong. Det blir en bonus.

”DET ÄR KLART ATT DET VAR MÄKTIGT”

Fansen på Hovet var inte sena att hylla Urbom för hans första mål. De skanderade hans namn upprepade gånger.

– Jättekul såklart. Det märkte man på hela hallen och på laget att Alexander äntligen fick göra mål. Det bådar gott inför slutspelet, säger DIF-tränaren Robert Ohlsson.

Urbom, en defensivt inriktad back som sällan hamnar i poängprotokollet, uppskattade gesten från hemmaklacken.

– Det är klart att det är mäktigt. Farsan var nog jävligt nöjd på läktaren, så det var kanon. Han stod nog på hyllan, säger han.

Tack vare vinsten har Djurgården skaffat sig ett bra utgångsläge att bärga andraplatsen bakom Växjö i SHL-tabellen. Inför den avslutande omgången på lördag har man två poäng till godo på trean Frölunda.

– Jag tror att det är grymt viktigt att vi blir tvåa. Framför allt eftersom vi har bra statistik här på Hovet. Hemmaplansfördel är viktigt så det gäller att vi vinner mot Örebro, säger han.