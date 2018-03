Örebro spelar i SHL säsongen 2018/2019. Mora tvingas kvala sig kvar. Foto: Bildbyrån

Matchen var av största vikt gällande kvalstriden. Det blev Örebro som gick segrande ur striden när de på bortaplan vann över Mora med 0-3. Det innebär att det redan inför sista omgången är klart att det blir Karlskrona och Mora som får kvala.

— Surt som fan om jag ska fatta mig kort, sa Moras tränare till C More efter matchen.

Det hade gått 9:25 av matchen när Örebros Viktor Ekbom hittade nätet.

— Det var själklart skönt. Jag såg den faktiskt inte gå in det var så hårt, sa målskytten till C More i den första pausen.

— Det är en match som gäller väldigt mycket och det är skönt att få en bra start, fortsatte han.

Örebro gjorde sedan 0-2 i mitten av matchen genom Marcus Weinstock. Detta på en kontring efter att Mora haft en jättemöjlighet att kvittera.

— Det är bara att gå ut och ge allt vi har nu, sa Moras John Persson i den andra pausen.

Men Mora kom inte närmare Örebro. Istället kunde Sakari Manninen sätta dit 0-3 i öppen kasse när Mora jagade kvittering.

— Oerhört skönt att inte behöva spela med kniven mot strupen i sista matchen, sa Marcus Weinstock.

I Mora var det av förklarliga skäl inte lika muntert.

— Surt som fan om jag ska fatta mig kort. Jag tycker inte att vi kom upp på det sätt som vi gjorde senast, sa Moras tränare Johan Rosén och svarade även på frågan hur de förbereder sig inför kvalet.

— Det får vi sätta oss och planera. Det är en match kvar mot Malmö borta och sen blir det att ladda batterierna inför det som komma skall.