FYRA POÄNG. Jonathan Dahléns fingeravtryck fanns på Timrås seger i den första allsvenska finalen. Foto: Bildbyrån/Pär Olert

Fyra Timråmål – fyra poäng av Jonathan Dahlén. Hockeyallsvenskans klart mest lysande stjärna klev omedelbart in i strålkastarljuset i finalen mot Leksand.

– Det är starkt av oss att gå in i första finalmatchen och vinna, säger Dahlén till C More efter övertidssegern med 4–3.

Det var Michael Parks som blev matchvinnare för Timrå i den första allsvenska finalmatchen mot Leksand. Men det var Jonathan Dahlén som spelade huvudrollen. Timrås 20-årige poängkung hade ett finger med i alla fyra målen när det blev övertidsseger med 4–3.

Han började med assist på Filip Hållanders 1–0, satte själv 2–2 och stod för en utomordentligt fin framspelning till Johannes Kinnvalls 3–2-mål. I förlängningen hade han sedan en andraassist på Parks vinstmål.

Fyra Timråmål. Ett mål och tre assist från Dahlén. Men han ville över huvud taget inte prata om sin egen insats efteråt.

– Vi vann en match så det är 1–0 i matcher. Det är så jag ser på det, säger han till C More.

”VI ÄR INTE DÄR VI VILL VARA”

Timrå gick mot segern i tredje perioden när Kinnvall hade gett dem ledningen. En sen kvittering från Leksands kanadensiske back Austin Madaisky skapade en oviss förlängning där båda lagen hade bra chanser att avgöra innan segermålet kom från Michael Parks klubba.

– Det är oftast första matchen som man är mest nervös i så det är oftast den som bortalaget har bäst chans att vinna. Det är starkt av oss att gå in i första finalmatchen och vinna, säger Jonathan Dahlén.

Han tycker trots vinsten och sin egen poängutdelning inte att Timrå kommer upp i normal standard.

– Vi är inte där vi vill vara i dag, men vi vinner. Vi är ett starkt lag och jag tycker att de får några turmål om jag ska vara helt ärlig. Puckarna studsar inte med oss i dag, men vi vinner ändå, säger Dahlén och pekar på fler förbättringspunkter.

– Vi måste vara mer noggrann med pucken, slås passningarna som vi brukar slå, ha högre tempo och stänga ned dem bättre.

Finalmatch två spelas i Leksand på söndags eftermiddag med start 15.00 i Tegera Arena.