FINALHJÄLTE. Michael Parks firar sitt första mål i Timråtröjan. Foto: Bildbyrån/Pär Olert

Han drog på sig en onödig utvisning i förlängningen och riskerade att bli syndabock för Timrå. I stället fick Michael Parks en helt annan roll. När han klev in på isen efter utvisningen satte han segermålet som gav Timrå kommandot i den allsvenska finalserien mot Leksand.

– Jag är bara lättad att vi dödade av utvisningen, säger Parks till C More.

Drabbningen NHK Arena blev en jämn, känslosam och oviss historia. Leksand fick utdelning först när Jon Knuts rakade in 1–0 efter Tobias Forsbergs fiffiga förarbete. Junioren Filip Hållander, som senare utgick skadad, kvitterade i powerplay när han i samarbete med Jonathan Dahlén pressade in pucken bakom Robin Rahm och såg till att matchen var oavgjord i första periodpausen.

Leksand slog till först i andra perioden också. Johan Porsberger visade bestämdhet när han sköt 2–1 på straff. En straff som tilldömts sedan Jesper Ollas blivit oschysst stoppad av Timråkaptenen Hampus Larsson vid ett friläge.

Därefter var det Jonathan Dahléns tur att ta över tillställningen. Bara 35 sekunder efter Porsbergers ledningsmål tryckte sig Timrås fixstjärna sig runt kassen och trädde in pucken bakom Rahm köksvägen. Han nöjde sig inte med det. Den av Vancouver Canucks kontrakterade forwarden stod för ett riktigt fint förarbete till backen Johannes Kinnvalls 3–2-mål. En öppnande passning som gav Dahlén hans tredje poäng i matchen.

KVITTERADE MED FEM MINUTER KVAR

Men Leksand hade mer att ge. Med knappa fem minuter kvar av tredje perioden introducerade sig backen Austin Madaisky för gästerna. Den kanadensiske högerskyttens skott från den vänstra tekningscirkeln styrdes förbi Henrik Haukeland i hemmakassen via en Timråspelare. 3–3 och förlängning.

Där såg Timrås nyförvärv Michael Parks ut att bli syndabock. 4.28 in i övertiden blev han utvisad för en hooking på Tobias Forsberg och fick med sänkt huvud åka ut till utvisningsbåset. Där kunde han snabbt andas ut. Tyske forwarden Daniel Pietta blev nämligen utvisad 22 sekunder efter Parks.

FÖRSTA MÅLET I TIMRÅTRÖJAN

När amerikanens utvisning sedan runnit ut hann han inte mycket mer än att beträda isen innan han fick en smörpassning av Erik Karlsson och nöp dit målet som gav Timrå 4–3, segern och 1–0 i matcher i den allsvenska finalen.

– En riktigt bra känsla. Jag är bara lättad över att min utvisning inte kostade oss matchen. Det är allt jag tänker på just nu, säger Parks till C More.

26-åringen kom till Timrå från finska Sport alldeles innan transferfönstret stängde. Han hade bara en assist på sina fem matcher i Hockeyallsvenskan, men såg nu till att sätta avtryck i sin nya klubb.

– Vi hade lite tur med oss. Vi fick en fyra-mot-tvåa och Erik Karlsson slog en fin passning. Jag var på rätt plats vid rätt tillfälle, säger han.

– Det är rätt speciellt att få uppleva det här. Stämningen är fantastisk och jag är glad att vi vann första matchen. Det kommer att bli en tajt serie. Därför är det så viktigt att vi vann.

Match två spelas i Leksand på söndag.