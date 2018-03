Jonathan Dahlén. Foto: Bildbyrån

Han gjorde ett mål och spelade fram till övriga tre när Timrå vann med 4-3 i den första finalen. Idag var det Jonathan Dahlén som med ett drömmål gav Timrå 2-0 i matcher.

– Vi spelar för varandra, sade Jonathan Dahlén efter den nya segern.

Timrå är en vinst ifrån att få kvala mot Karlskrona i en bäst av sju-serie om en plats i SHL. Man vann även den andra finalmatchen mot Leksand efter att ha stått för en näst intill perfekt bortamatch. Timrå var bättre från första till sista signal och säkrade segern i den andra perioden.

Det var nämligen då som Jonathan Dahlén klev fram. Han åkte först ikapp Olle Alsing, lyfte upp Leksandsbackens klubba och snodde pucken, rundade målburen och lade in 1-0. Ett drömmål värdigt seriens främsta spelare. Timrås storstjärna har nu fem poäng på de två inledande finalmatcherna.

”SVÅRT ATT SÄGA ATT MAN INTE ÄR NÖJD”

Han har legat bakom fem av sex mål. Det enda mål han inte legat bakom var dagens 2-0-puck som sattes av Erik Karlsson. Där var det i stället Vilmos Galló som var dirigent. Han snodde pucken av en leksing innan han satte upp ett kalasläge för Karlsson. Forwarden gjorde inga misstag utan placerade in 2-0. Där och då var det total klasskillnad mellan lagen.

– Vi följer vår gameplan ganska bra och ser pigga ut. Det är svårt att säga att man inte är nöjd, säger Karlsson till C More.

Timrå fick även ett mål bortdömt för offside i målgården i den första perioden. Ett domslut som rörde upp känslor hos Jonathan Dahlén.

– Det borde ha varit 1-0 men man kan inte påverka domslut, sade han efter den första perioden.

NÄRA DIREKTKVALET

Med fem sekunder kvar av matchen fick Leksand in en reudcering när Oskar Lang tryckte in 2-1 på en retur. Men de han förstås inte skapa något kvitteringsläge med tanke på det sena klockslaget.

Timrå har nu 2-0 i matcher. De har tre chanser på sig att säkra en seger i Direktkvalet till SHL. Redan på tisdag kan kvalplatsen mot Karlskrona vara säkrad för Fredrik Anderssons manskap. Då får de chansen att stänga serien på hemmaplan.

– Vi spelar för varandra. Vi är redo för tisdag, sade Jonathan Dahlén.