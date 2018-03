Lucas Elvenes Foto: Bildbyrån

Här är beskedet Oskarshamns fans väntat på. Lucas Elevenes återvänder från Rögle.

– Såklart en jätteförstärkning för oss under fortsättningen av slutspelet, säger sportchefen Per Kenttä.

Lucas Elvenes var en av HockeyAllsvenskans bästa spelare innan han återkallades till Rögle. Han stod för 21 poäng på 22 matcher och hade en stor del i att Oskarshamn imponerade så stort i början av säsongen.

Nu är Rögles säsong över – och då återvänder Elvenes till Oskarshamn i deras jakt på vinst i Slutspelsserien.

– Såklart en jätteförstärkning för oss under fortsättningen av slutspelet. Lucas överträffade allas förväntningar under hösten och har sedan fortsatt ta kliv i Rögle under vintern. Vi har jobbat för att få tillbaka honom, men tungan på vågen här har varit att Lucas själv verkligen har velat komma tillbaka och hjälpa laget, säger sportchef Kenttä till klubbens hemsida.

Oskarshamn inledde Slutspelsserien med en 4-1-vinst mot Södertälje och är två poäng bakom ledande AIK.