Lucas Carlsson och Christopher Bengtsson blev matchvinnare för Södertälje idag. Foto: Bildbyrån

Södertälje var piskade att vinna på hemmaplan mot AIK för att hoppet om förstaplasten i slutspelsserien inte skulle vara ute redan efter två omgångar. Man klarade av pressen och kunde segra med 5-3 efter en svängig tillställning.

Clay Wilson gav AIK ledningen när klockan nästan tickat upp till halva den första perioden spelad. Marcus Bohman kvitterade dock omgående för Söderälje. Inte ens två minuter senare återtog AIK ledningen när den förre SSK-spelaren, han bytte för bara några veckor sedan, Mathias From gjorde mål.

— Jag tycker vi slarvar lite mycket och ger dem väl mycket tid med pucken, berättade Bohman för C More i pausen.

MÅSTE MED EN VINST

En vinst för hemmalaget var närmast att måste för att fortsatt ha chansen att haka på i toppen av slutspelsserien. Lucas Carlsson skänkte hopp när han efter 14 minuter av den andra perioden kvitterade AIK:s ledning. AIK hade sedan en puck inne, men det dömdes bort på grund av allt för omild behandling av målvakten George Sörensen.

Lucas Carlsson blev sedan tvåmålsskytt när han i powerplay en bit in i den tredje perioden gjorde 3-2 till hemmalaget. Anton Holm kvitterade några minuter senare men Thomas Valkvae Olsen satte 4-3-pucken i powerplay med mindre än två minuter kvar.

I tom kasse kunde sedan Christopher Bengtsson göra 5-3 och nu är Södertälje med i rejset om den viktiga första platsen i serien som innebär fortsatt kval mot SHL.