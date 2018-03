Han har missat stora delar av säsongen på grund av dubbla hjärnskakningar. Marcus Johansson har inte spelat match sedan Brad Marchands armbåge den 23 januari. Men nu verkar svensken äntligen närma sig spel. New Jerseys huvudtränare John Hynes är förhoppningsfull.

– Han återhämtar sig och är på väg tillbaka, säger Hynes till hockeysverige.se.

NASHVILLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

New Jersey Devils ligger på en sensationell slutspelsplats. Och laget har gjort det utan en av sina bästa spelare. Nyförvärvet Marcus Johansson hämtades in från Washington Capitals för att stärka offensiven, men har nu missat stora delar av säsongen på grund av dubbla hjärnskakningar.

Den andra kom så sent som den 23 januari. Brad Marchand satte in en ful armbåge på svensken, som fortfarande inte har återhämtat sig sedan smällen.

Totalt har Johansson endast spelat 29 av Devils 69 matcher. Men i förra veckan kom goda nyheter. Forwarden är på isen igen, och nu kommer ytterligare positiva signaler från klubben.

– Han rehabar på is, säger lagets huvudtränare John Hynes.

– Han mår bättre. Han är tillbaka på isen och tränar. Han återhämtar sig och är på väg tillbaka.

Kommer han att spela några fler matcher den här säsongen?

– Jag hoppas att han kan det. Det beror på hur återhämtningen går. Han har som bekant haft en hjärnskakning. Men det ser ut som att han har gjort framsteg och vi har lyckats få honom på is igen. Han har åkt lite skridskor och jobbat med våran skills-coach.

– Den här veckan kommer han inte att ansluta till oss på bortaturnén. Men vi får se hur han svarar på lite tuffare träning.



Johansson, förhoppningsvis snart tillbaka i matchtröjan. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Jesper Bratt, som är klubbens andra svensk, lider med sin landsman och lagkamrat.

– Jag vet inte så jättemycket om läget. Jag har pratat lite med honom och han sa att han kände sig lite bättre i alla fall.

– Det är jättekul för honom att han börjar känna sig bättre. Han betyder jättemycket för laget och det har varit jättetråkigt att han har varit skadad så mycket som han har varit den här säsongen eftersom han är otroligt viktig.

Armbågen fån Marchand renderade i en fem matcher lång avstängning. Och det är inte första gången Boston-forwarden stängs av. Det här var sjätte gången sedan 2011.

– Han är en jäkligt duktig spelare så jag tycker inte att han borde behöva hålla på så.

Bratt är bara 19 år och precis i början på sin hockeykarriär. Han medger att det finns en oro för att själv drabbas av hjärnskakning.

– Så är det. Skallen är det viktigaste man har. Jag tycker det är väldigt onödigt det som hände. Jag tycker det är jättetråkigt, men skönt att han (Johansson) börjar må bättre i alla fall.

Även Devils reporter, Amanda Stein, skriver på Twitter att Johansson inte förväntas ansluta när laget nu ger sig ut på en roadtrip. På bortaturnén ska laget spela fyra matcher mot olika klubbar på västkusten.

#NJDevils: Travis Zajac WILL travel with the team out West.

Pavel Zacha will NOT travel out West at first, but could meet the team on the road.

Marcus Johansson will NOT make the trip, nor is he expected to meet the team on the road.

All three skated this morning.

— Amanda Stein (@amandacstein) March 12, 2018