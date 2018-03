Fredrik Pettersson Wentzel. Foto: Bildbyrån

Han har stått merparten av HV71:s matcher under säsongen. Men sedan den 28 februari har Fredrik Pettersson Wentzel inte vaktat kassen en enda gång för Jönköpingslaget.

Senaste matchen Fredrik Pettersson Wentzel vaktade målet för HV71 var den 28 februari. Då blev det storförlust med 8-2 borta mot Färjestad. Sedan dess har antingen nyförvärvet Felix Sandström eller comebackande Linus Söderström stått längst bak.

— Jag tror nog att alla förstår hur det känns, säger målvakten till Jönköpings-Posten om att han inte spelat på två veckor.

SNUVAD PÅ KONFEKTEN

Vid två tillfällen har ”PW” till och med varit utanför matchtruppen helt och hållet.

— Att dra det tunga lasset i december, januari och februari med många och långa resor är tuffare än att spela de här matcherna, berättar 26-åringen och syftar på slutspelsmatcher.

Jönköpings-Posten: Känns det som att bli lite snuvad på konfekten?

— Ja, det kan man säga.

HV71:s målvaktsituation har varit turbulent under säsongen. I höstas gick Linus Söderström sönder och Fredrik Pettersson Wentzel stod större merparten av matcherna fram tills dess att HV71 värvade in Felix Sandström från Brynäs under OS-uppehållet i februari. Även junioren Adam Åhman har figurerat i kassen under säsongen.

Fredrik Pettersson Wentzel har under säsongen vaktat målet i 29 matcher för HV71 och har en räddningsprocent på 89,6 som facit från grundserien.