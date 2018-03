Förra säsongen var Jesper Lindgren kanske en av Modos bästa backar. I år har svensken huserat i HPK i Finland och nyligen missat slutspel. Nu meddelar Toronto Marlies att man plockar över honom på tryout.

Jesper Lindgren gjorde 24 poäng (3+21) på 50 matcher för sitt Modo i HockeyAllsvenska under fjolåret. Sedan lämnade den 20-årige Toronto Maple Leafs-draftade backen laget för finska HPK.

När nu högstaligan i grannlandet summerat sin grundserie stod det klart att Lindgrens lag missat slutspel. Då öppnades en annan möjlighet för honom upp. Toronto Marlies meddelade idag på sitt Twitterkonto att man tar över backen på tryout.

Marlies är Maple Leafs farmarlag. Och det återfinns tre andra svenskar (Andreas Borgman, Calle Rosén, Timothy Liljegren) i klubben sedan tidigare. På 43 matcher i Finland har Jesper Lindgren gjort åtta poäng (2+6).

The @TorontoMarlies have signed defenceman Jesper Lindgren to an ATO.#MarliesLive pic.twitter.com/ngsw7Wm3lS

— Toronto Marlies (@TorontoMarlies) March 14, 2018