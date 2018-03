Mika Zibanejad gav New York Rangers fans något att yvas över mitt i lagets rebuild. Med två raka mål såg den formstarke centern till att vända underläge 2–3 till seger med 4–3 i mötet med Pittsburgh Penguins. Det avgörande målet var han

New York Rangers strafföll mot Florida. Men Henrik Lundqvist skrev ändå historia. I natt blev han den förste målvakten född utanför Nordamerika att göra 800 matcher i NHL-historien. Florida är glödheta just nu, i synnerhet på hemmaplan.

Det var en syn för ömma ögon - den att New York Rangers back Kevin Shattenkirk åkte skridskor med laget inför nattens match mot Winnipeg. Men det är ännu oklart när backen återvänder till matchspel efter sin knäoperation i januari. Kev

Han hade inför nattens match gjort poäng åtta matcher i följd och mot New York Rangers fortsatte Winniepegs Patrik Laine på den inslagna vägen när han snickrade dit ett hattrick i nattens match som slutade 0-3 på Madison Square Garden. Pa

De har trejdat bort flera nyckelspelare och satsar på en föryngring. Då har New York Rangers plötsligen börjat vinna igen. På söndagsmorgonen avslutade laget sin Kanadaturné med att inkassera tredje raka vinsten när Edmonton Oilers besegrade

Henrik Lundqvists superform är pånyttfödd. I natt, på sin födelsedag, räddade han 50 skott för andra matchen i följd när New York Rangers besegrade Calgary Flames på bortaplan. Deadlinen för alla trejder är sedan i måndags passer

New York Rangers kom till bortamatchen mot Vancouver Canucks med blytunga sju raka förluster i ryggen. Efter att ha tappat ledningen tre gånger under matchens gång lyckades de tillslut vinna på övertid med 5-6. För ett tag sedan bestämde si

Alla tre är att betrakta som NHL-veteraner och nu berättar New York Rangers Henrik Lundqvist att bröderna Sedin var en inspiration under ungdomsåren. Det är i en intervju med New York Rangers TV-kanal inför mötet mot Vancouver Canucks inatt