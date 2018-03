Mats Lusth. Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson

Här är Moras chockdrag inför kvalet: Man byter tränare. Mats Lusth kliver in som ny huvudansvarig.

– Det är en tränare som har rätt kompetens, stort Mora IK hjärta och är en riktig vinnarskalle, säger klubbdirektör Peter Hermodsson.

Mora sparkade under uppmärksammade former Mattias Karlin under säsongen. Sedan dess har resultaten fortsatt utebli. Nu, lagom till ett nervpirrande kval mot Leksand eller Oskarshamn, tar man in en ny huvudtränare.

Det är Mats Lusth som kliver in med omedelbar verkan, skriver Mora på sin hemsida.

– Det är en tränare som har rätt kompetens, stort Mora IK hjärta och är en riktig vinnarskalle. Mats värdefulla erfarenhet av att spela och vinna viktiga matcher gör att klubben nu förstärker ledarstaben, säger klubbdirektör Peter Hermodsson.

KLIVER NED SOM ASSISTERANDE

Den profilstarke masen är från Mora och spelade för klubben under fem år på seniornivå. Det var också där han både inledde och avslutade sin spelarkarriär. Som tränare har han varit mest förknippad med Malmö, även om det är Kristianstad i Hockeyettan han varit senast.

Johan Rosén och Daniel Hermansson, som tidigare varit huvudansvariga, blir assisterande tränare.