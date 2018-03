FRAMGÅNGSSAGA. Per Kenttä har varit med om att ta IK Oskarshamn mycket längre än förväntat under sin första säsong som sportchef i klubben. Foto: Bildbyrån

IK Oskarshamn har överträffat förväntningarna och utmanar nu Leksand om en kvalplats till SHL. Sportchefen Per Kenttä, som länge ledde Asplöven, tyckte tidigt att han såg något speciellt i sitt lag, men är lika överraskad som de flesta andra över framgångarna.

– Hade någon sagt i maj eller juni att vi skulle stå här idag så hade jag sagt att dom skulle lugna ner sig lite, skrattar han i en intervju med hockeysverige.se.



Är Oskarshamn, klubben där Per Bäckman inledde sin tränarkarriär, redo för att ta klivet upp i SHL? Nu ska vi inte gå händelserna i förväg, men laget har överraskande tagit sig hela vägen fram till Playoff inför direktkval till SHL. Med andra ord återstår ”bara” att slå ut Leksand i en matchserie bästa av tre matcher för att få möta Mora i slaget om en SHL-plats.

En som trivs med tillvaron i Oskarshamn är klubbens för säsongen nya sportchef, Per Kenttä. När han klev in i sin nya kostym trodde han inte riktigt på att laget skulle kunna ta sig så här långt redan den här säsongen.

– Vi hade en uttalad målsättning från föreningen att ta oss till slutspel. Sedan hade vi gjort en treårsplan där vi skulle göra en stegring varje säsong. Nu är det bara tre allsvenska lag kvar så det har gått snabbare än vad vi har planerat, berättar den 36-åriga sportchefen och fortsätter:

– Jag tyckte redan på träningsmatcherna att vi hade något speciellt i den här gruppen. Det visade inledningen av serien också. Vi ledde faktiskt serien efter 26 eller 27 omgångar, men lite förvånad är jag ändå. Hade någon sagt i maj eller juni att vi skulle stå här i dag så hade jag sagt att dom skulle lugna ner sig lite.

Vad är det som tagit er så här långt?

– Framför allt tycker jag att vi har en grupp som tävlar för varandra och på varje träning. Det spelar ingen roll om det är ett fys- eller ispass. Det här tillsammans med en kompetent ledning, alltså tränarna (Björn Hellkvist, Jens Gustafsson och Nizze Landén). Dom måste vi ge en enorm cred för att vi har tagit oss så här långt.

– Sedan är det inget att sticka under stol med att vi haft ett enormt bra målvaktsspel under slutspelsserien (Christoffer Rifalk). Det behövs i de här jämna och täta matcherna.

LÅNEN HAR INTE PÅVERKAT LAGET

Oskarshamns säsong har också inneburit att laget har haft många inlåningar av spelare, men det här tror inte Kenttä har påverkat gruppen negativt.

– Vi har ändå haft vår kärna av spelare hela tiden. På så vi tycker inte jag att det har påverkat så jättemycket. Det är kärnan som burit laget och fostrat nya spelarna som kommit in. Det har de dessutom gjort bravur.

Hur har det här med alla lånen påverkat ditt jobb som sportchef samtidigt som du ska planera inför kommande säsong?

– Det har inte varit mer jobb en något annat. För mig är det bara att gilla läget och vi har dom förutsättningar vi har. Jag har försökt lösa problemen som uppstått efter vägen. Det var exempelvis inte tänkt att vi skulle tappa (Lucas) Elvenes till Rögle, men vi visste att (Kevin) Marshall kunde vara svår att behålla resten av säsongen. I övrig har vi fått lösa allt efter hand.



Foto: Bildbyrån/Suva Mrkonjic

”TIDEN ÄR FÖRBI DÅ MAN HADE 22-26 SPELARE I TRUPPERNA”

Oskarshamn möter alltså Leksand med start på tisdag. Den här säsongen har 44 olika spelare spelat i Oskarshamn medan Leksand haft 45 spelare. Det är med andra ord länge sedan då lagen kunde gå runt på 25-30 spelare.

– Tiden är förbi då det var 22-26 spelare i trupperna. I dag ligger det oftast kring cirkus 35 spelare en normal säsong. Sedan är det skador och sådant som påverkar.

– Bland de här 44 spelarna har vi sju juniorer som vi lyft upp och gett chansen. Förr i tiden var det kanske bara en eller två juniorer som fick vara med och slåss om platserna. Dessutom spelar vi mycket mer matcher än vad man gjorde tidigare. I dag är det 52 omgångar plus slutspel och träningsmatcher, så vi kan vara uppe i 70-80 matcher innan säsongen är slut. Det tar också sitt.

Oskarshamn har alltid varit ett starkt fäste för hockeyn, men nu kanske den är hetare där än på många år.

– Just nu är det hockeyfeber här i stan och det kommer att bli fullsatt på torsdag. Det blir ett jäkla tryck i vår arena när det blir fullsatt. Samtidigt vet jag att våra fans kommer ställa till ett helvete för Leksand.

Hur ser du på Leksand som lag?

– På pappret är Leksand ett jättebra hockeyallsvenskt lag. Dom har rustat för att ta sig upp till SHL så att Leksand skulle vara ett av dom två lagen i topp är ingen jätteskräll. Det är ett kompetent lag i alla lagdelar. Det är ingen speciell spelare som har burit laget utan dom är starka i alla delar.

”VI KAN GÅ IN SOM UNDERDOGS”

Är det bredden Oskarshamn ska se upp med extra eller ser du att ni behöver se upp med några speciella spelare lite extra?

– Det är bredden. Det är ett bra lag vi möter som har spetskompetens i varje lagdel. För oss gäller det att vi spelar vår bästa hockey just nu.

– Sedan är det mycket annat som spelar in, mentalt och fan hans moster, under ett playoff. Vi kan gå in som underdogs och det är ingen som förväntar sig att vi ska slå ut Leksand samtidigt som dom har all press på sig att gå vidare. Det blir en extra tändvätska för oss.

Tror du Leksand kan komma att underskatta Oskarshamn?

– Absolut inte. Lagen är alldeles för bra i Hockeysverige för att man ska underskatta en motståndare oavsett vilken nivå man är på. Vi har ändå 2–2 i inbördes möten, så Leksand kommer säker vara förberedda på uppgiften samtidigt som vi känner varandra väl.

Vad blir nyckeln om Oskarshamn ska gå vidare?

– Det klassiska: målvaktsspelet, boxplay och powerplay. Det kommer att vara tätt, tuff och små marginaler som avgör så det gäller att så att säga ha medstuds på samma sätt som vi hade mot AIK. Där räddade Rifalk ett friläge och sedan kunde vi kvittera till 1–1 direkt efter det. Hade AIK satt friläget så hade det kanske varit god natt.

Vågar du själv redan nu tänka på en bästa av sju mot Mora om en plats i SHL?

– Tanken tänker vi alltid, men vi ska ta det här hindret först och fokusera all kraft på att försöka slå ut Leksand.