KHL blir två lag fattigare till nästa säsong. Nu kommer beskedet att både Jugra Chantij-Mansijsk och Lada Togliatti får lämna ligan av ekonomiska skäl.

Det är många KHL-klubbar som har brottats med ekonomiska problem de senaste åren. Det har medfört att ligan tappat en del lag längs väg. Så blir även fallet till nästa säsong.

Nu meddelar nämligen KHL att ligans styrelse har klubbat att 25 lag ska spela i ligan nästa säsong kontra de 27 som spelade där under den här säsongen. Det är Jugra Chantij-Mansijsk och Lada Togliatti som försvinner.

Jugra Chantij-Mansijsk, som hade svenskarna Niclas Burström och Tobias Viklund i truppen den här säsongen, har existerat i KHL sedan 2010. Klubben gick till slutspel de två första säsongerna, men har nu missat det under de sex senaste säsongerna.

Lada Togliatti har existerat sedan 1976 och blev ryska mästare 1994. De klev in i KHL 2008, försvann till farmarligan VHL 2010 och var sedan tillbaka i KHL 2014.

KHL Board of Directors approved the list of 25 teams for 2018-19 season. Ugra Khanty-Mansiysk and Lada Togliatti will not play in the KHL next season.

— KHL (@khl_eng) March 28, 2018