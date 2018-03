Chris Abbott och Pär Johansson. Foto: Bildbyrån

Rögle är ute efter ett av de tyngre tränarnamnen på marknaden. Sportchefen Chris Abbott bekräftar för HD att han vill ha in Frölundas Pär Johansson som assisterande tränare.

– Att hitta en kille av hans kaliber – som jobbat med stora talanger i ligan i ett antal år i Frölunda – är oerhört intressant för oss, säger Abbott.

Det har tidigare cirkulerat uppgifter att Frölundas assisterande tränare Pär Johansson tackat nej till en fortsättning hos göteborgarna – och att han i stället ska få den rollen till Cam Abbott i Rögle i stället.

I en intervju med Helsingborgs Dagblad bekräftar Rögles sportchef Chris Abbott att han gärna ser Johansson i ledarstaben nästa säsong.

– Jag har visat intresse för och haft diskussioner med ett antal människor och Pär Johansson är en av dem. Att hitta en kille av hans kaliber – som jobbat med stora talanger i ligan i ett antal år i Frölunda – är oerhört intressant för oss, säger Abbott.

– Han skulle vara ett enormt tillskott till vår klubb. Jag hoppas att det är en möjlighet, men fortsätter också att titta på vilka andra alternativ vi har.

HANSSON BLIR KVAR

Sportchefen säger också att Roger Hansson lär bli kvar i ledarstaben tillsammans med Cam Abbott och eventuellt Pär Johansson.

– Min intention är att Roger ska fortsätta i tränarstaben och att han ska jobba med forwards. Sen ser jag fram emot att hitta en annan assisterande tränare som kan komplettera staben och som kan jobba med de defensiva bitarna.

Chris Abbott bygger just nu sitt första ”riktiga” Röglelag efter att ha kommit in mitt under den senaste säsongen och då haft en enorm omsättning på spelarsidan. Det gjorde emellertid att klubben klarade sig kvar i SHL utan negativt kval