AVSTÄNGD OCH FRIAD. Morgan Ellis straffas medan Henrik Hetta frias efter gårdagens tacklingar i kvartsfinalsspelet. Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg

Morgan Ellis fälls och Henrik Hetta slipper bestraffning. Det är beskedet efter gårdagens omdiskuterade tacklingar i den sjätte kvartsfinalen mellan Skellefteå och Färjestad.

Skellefteå besegrade Färjestad med 5–2 och avancerade till semifinal via 4–2 i matcher. Men efter skärtorsdagens drabbning kom mycket att kretsa kring tacklingarna som präglade matchen.

Både Skellefteås Henrik Hetta och Färjestads Morgan Ellis fick matchstraff för sina huvudtacklingar på Jens Westin respektive Johan Alm, som båda tvingades avbryta matchen på grund av skadorna de ådrog sig. Hetta och Ellis anmäldes också till disciplinnämnden båda två, men när beskedet om bestraffning nu kom i dag var det bara en av dem som drabbades.

För medan Ellis stängs av i motsvarande sex matcher och får böta 44 850 kronor så kommer Hetta undan bestraffning helt och hållet. I fallet med FBK-backen skriver disciplinnämnden att man tagit hänsyn till följande nyckelfaktorer:

* blindside

* tacklingen riktas medvetet mot huvudet och all kraft träffar huvudet

* respektlös tackling där situationen är överspelad

* uppåtgående rörelse

* stor skaderisk och spelaren blir skadad

SITTER PÅ UTGÅENDE KONTRAKT

Hetta frias helt med motiveringen att tacklingen på Westin inte var tillräckligt allvarlig för att leda till en avstängning.

”Nämnden finner det utrett att Henrik Hetta gjort sig skyldig till en charging. Förseelsen bör därmed föranleda bestraffning. Nämnden anser dock inte att förseelsen är av sådan art att en disciplinär påföljd, utöver den av matchdomen utdömda utvisningen, bör utgå i denna situation”, skriver man.

Därmed är Henrik Hetta tillgänglig för spel i den första semifinalen mot Djurgården på tisdag. Vad gäller Morgan Ellis är det oklart om hans avstängning får några följder bortsett från böterna. Han sitter på ett utgående kontrakt med Färjestad efter at ha lämnat just Skellefteå tidigare under säsongen.