Säsongen blev knappast vad New York Rangers hade räknat med. Nu får det konsekvenser i form av att coachen Alain Vigneault tvingas lämna. Inatt blev det förlust med 0-5 mot Philadelphia.

Det är på Twitter som New York Rangers meddelar att Alain Vigneault får sparken efter fem säsonger i klubben. Hans sista säsong blev en stor missräkning när de slutade på 24:e plats i hela NHL och var långt ifrån slutspel, trots ett på papperet bättre lag.

Alain Vigneaults sista match som Rangerscoach blev nattens förlust med 0-5 mot Philadelphia i en match där Flyers säkrade slutspelet.

Det innebär att svenskarna Henrik Lundqvist, Lias Andersson, Jesper Fast och Mika Zibanejad får en ny coach nästa säsong.

OFFICIAL: #NYR Head Coach Alain Vigneault has been relieved of his coaching duties.

— New York Rangers (@NYRangers) April 8, 2018