Fasth (tv) skadad, då klev Andrén in och höll tätt Foto: Bildbyrån

Både Viktor Fasth och Linus Fröberg fick utgå med huvudskador. Ändå lyckades Växjö Lakers bli första lag till SM-final. En av de stora hjältarna var målvakts-backupen Viktor Andrén som hoppade in och höll nollan i Fasths frånvaro.

– Jag känner mig trygg i det jag ska leverera, säger 24-årige Andrén till Hockeysverige.se

Malmö (HOCKEYSVERIGE)

Det var knappast under några roliga omständigheter som Viktor Andrén fick hoppa in mellan stolparna i den andra perioden i Malmö Arena. Fem minuter in i perioden snubblade den ordinarie målvaktsettan Fasth och föll handlöst baklänges till isen där bakhuvudet tog den direkta smällen. Fasth leddes ut vilket ledde till att Andrén snabbt fick värma upp.

– Det kanske låter konstigt när jag säger det, men det är nästan enklare att komma in när vi har ett boxplay också. Det är bara att släppa alla tankar och göra allt för att stoppa pucken, förklarar Andrén.

Malmö hade då powerplay och ett jätteläge att ta ledningen i matchen som stod 1-1, men Andrén räddade ett skott från Rhett Rakhshani efter bara några sekunder och var sedan inne i matchen.

– Den första räddningen han gör på Rakhshanis försök…där tror jag hela laget kände ”YES”, utbrast tränare Sam Hallam efteråt.

Kanske var det en lättnades suck som spred sig på Växjö-bänken då. För förutom Fasth hade också Linus Fröberg fått utgå med huvudskada efter en närkamp med Fredrik Händemark i inledningen av mittperioden.

– Linus togs direkt vidare till sjukhus. Det såg ut att vara något blessyr i ansiktet, så vi får se om det är något allvarligt, frakturer eller blåmärken. Vi väntar med svar på det, berättade Hallam efteråt och fortsatte:

– Viktor (Fasth) åkte på en smäll och vi valde att plocka av honom efter att vår läkare kikat på det. Nu får vi en vecka och förhoppningsvis är han back in business i finalen.

”VET HUR BRA HAN ÄR”

Andrén kastades alltså in för första gången i det här slutspelet, men räddade nio skott och höll tätt resten av matchen trots ett antal farligheter från hemmalaget. Även om han fått spela andrafiolen under hela säsongen var Andrén lugnet själv i sitt inhopp och någon ringrostighet var det inte tal om.

– Jag vet hur bra han är och på ett sätt kanske jag ville haft in honom någon match innan för att han ska veta hur mycket vi tror på honom. Han har varit grym för oss under grundserien, hyllade Hallam.

Andrén var mer ödmjuk.

– Jag får väl framförallt hylla min mentala tränare som hjälpt mig mycket den här säsongen. Just ur den aspekten att det gått längre mellan matcherna och ändå komma in och visa vad man går för. Det är 90 procent mentalt.

CHANS PÅ SM-GULD

Elias Pettersson avgjorde läckert i förlängning och Växjö är i SM-final. Och tack vare att de vann i fyra raka matcher får också en vecka på sig att vila upp kropparna och komma förberedda till säsongens sista matchserie som drar igång den 17 april

– Det är grymt, riktigt häftigt att se glädjen hos de som varit framme där innan och blickarna hos dem som är där för första gången, sa Hallam.

Den extra vilan ger också en chans för Fröberg och Fasth att återhämta till fullo.

– Ni vet hur det är i slutspelstider. Jag kan inte förneka att Linus är på sjukhus, men i övrigt är vi ganska försiktiga över att säga något, säger Hallam.

Oavsett hur beskeden blir kan nog Hallam kallt räkna med att en av hjältarna från semifinal nummer fyra är redo att hoppa in, om det skulle krävas.