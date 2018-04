Jörgen Sundqvist. Foto: Bildbyrån

Han har gjort tredje flest matcher i Brynäströjan. Nu är Jörgen Sundqvist en av de sju spelare som lämnar klubben.

– ”Sunken” som varit Brynäs trogen under 13 säsonger har återigen gjort en gedigen säsong, säger sportchefen Stefan Bengtzén.

Brynäs har presenterat Niklas Danielsson, Niclas Lundgren och Joel Kellman som nyförvärv. Nu meddelar man också vilka sju som lämnar. Det är målvakten Linus Fernström, backarna Lucas Carlsson, Elias Fälth och Jörgen Sundqvist samt forwards Christopher Liljewall, Linus Ölund och Juuso Ikonen.

Av de som sticker ut finns Jörgen Sundqvist. Han har spelat för Brynäs i 13 säsonger men erbjuds nu inget nytt kontrakt. Stefan Bengtzén säger dock att backveteranen kommer hyllas för sina insatser i Brynäs nästa säsong.

– Sunken” som varit Brynäs trogen under 13 säsonger har återigen gjort en gedigen säsong. Vi väljer nu att föryngra vårt lag men vi vill ge våra största hyllningar av tacksamhet till Sunken som är och har varit en fantastisk spelare för Brynäs IF under så många säsonger, säger sportchefen Stefan Bengtzén till klubbens hemsida.

BRYTER KONTRAKTET

Lucas Carlsson och Linus Ölund kommer flytta över Atlanten. Linus Fernström och Elias Fälth var två väntade namn som lämnar. Vad gäller Chrstopher Liljewall bryts hans kontrakt trots att det återstår ett år.

– ”Stoffe” lämnar oss redan nu, vi har tillsammans valt att utnyttja den klausul som fanns i avtalet för uppsägning. Han har på ett ansvarsfullt sätt alltid bidragit med mycket positivt till vårt lag. Stort tack för din tid i Brynäs IF.

Det största namnet som lämnar är dock Juuso Ikonen, som efter en floppsäsong i Djurgården var en av Brynäs stora stjärnor under lagets väg till SM-silver förra året. Han har även tillhört spetsspelarna den här säsongen.

– -Ikonen är en spelare som nu tyvärr ser ut att komma att lämna för spel utanför Sverige. Vi är mycket nöjda med Ikonens insats i Brynäs IF. Stort tack Juuso!

Brynäs har ännu inte meddelat något kring framtiden för tränaren Tommy Sjödin, målvakten David Rautio samt de stora anfallsstjärnorna Aaron Palushaj och Kevin Clark. Inget besked har heller kommit om Simon Bertilsson, som ryktats till KHL trots gällande kontrakt i Sverige.