Här kommer ett riktigt glädjebesked: New York Rangers Mika Zibanejad spelar VM. Detta skriver klubben på Twitter.

Redan i slutet av mars kunde ni på hockeysverige.se läsa om Mika Zibanejads intresse för spel i VM som drar igång om en knapp månad. Men nu är det klart att centern ansluter.

För Zibanejad blir det debut i a-landslaget. Vi minns ju så väl när han avgjorde JVM-finalen 2012 med sitt övertidsmål mot Ryssland. Vågar vi hoppas på en repris?

#NYR @MikaZibanejad will play for 🇸🇪 at the World Championships pic.twitter.com/XhimsNKr4p

— New York Rangers (@NYRangers) April 10, 2018