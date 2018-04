Per Ledin vill träna gratis med Luleå. Foto: Bildbyrån

I december gjorde han comeback i svensk hockey. Sedan värvades Per Ledin hem till Luleå. Men nu tvingas han ta till ovanliga metoder för roffa åt sig ett nytt kontrakt.

– Jag förväntar mig inte att klubben delar ut ett kontrakt. Jag är beredd att träna och förtjäna en plats, säger han till nsd.

Per Ledin gjorde under uppmärksamma former comeback i svensk hockey. Det blev en mycket omtalad flytt till Karlskrona i december månad förra året. Men i februari var tiden i Blekinge över och han flyttade upp hem till Luleå.

Men efter noll poäng i protokollet på sex grundseriematcher och två slutspelsmatcher ser det inte ut som att klubben vill ge honom något nytt kontrakt. Nu berättar Per Ledin i en intervju med nsd att han tänker träna gratis med Luleå.

– Visst, jag har blivit ett år äldre och jag förväntar mig inte att klubben delar ut ett kontrakt. Jag är beredd att träna och förtjäna en plats. Det är så man gör när folk tvivlar, man knyter näven och visar motsatsen, säger han till tidningen.

FÅTT MERSMAK

Ledin är besviken efter det tidiga uttåget ur slutspelet, men 39-åringens säsong gav honom ny tändvätska inför fortsättningen. Han visar inga som helst tecken på att vilja avsluta karriären.

– Nu gäller det att sätta igång och börja träna. Ju hårdare du tränar på sommaren ju bättre kommer det gå när du väl börjar lira. Jag känner mig inspirerad. Jag älskar och brinner för det här och säsongen som var gav mig mersmak att vilja träna ännu hårdare, säger han.