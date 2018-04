Fredrik Söderström. Foto: Ronnie Rönnkvist

Det tycks inte bli någon Fredrik Söderström i Leksandsbåset den här gången heller. Den nyblivne guldtränaren i Norge säger att parterna inte ens haft kontakt.

– Jag har inte någon dialog med Leksand och har inte heller fått någon förfrågan därifrån. Jag har ett avtal med Storhamar som jag i grunden har för avsikt att fullfölja, säger han till hockeysverige.se.

Fredrik Söderström. Så heter svensk hockeys senaste hjälte i Norge. Det var han som lotsade Storhamar till norskt mästerskapsguld härom dagen. Som tränare har han sedan tidigare fina meriter från bland annat Oskarshamn, Olofström, Nyköping, Nynäshamn och Leksand. Men från och med i höstas ansvarar han för det nya norska mästarlaget.

– Vad jag har ställt till med? Det har jag också frågat mig timmarna efter guldet. Under resans gång har det pekat åt ett håll, att det skulle kunna sluta lyckligt. Jag vet också att idrott är oberäkneligt så jag har inte tagit ut någonting i förväg, berättar Fredrik Söderström för hockeysverige.se och fortsätter:

– Först blev det en lättnad men nu har jag börjat ta in att jag har fått vara med om någonting som jag kommer bära med mig i resten av mitt liv. Det har varit en magisk idrottsupplevelse.

Hur har du upplevt intåget i norsk hockey?

– Jag behövde byta miljö. Resonemanget när jag lämnade Oskarshamn var att jag behövde ny kraft och energi. Jag var väldigt osäker på vad jag hade kommit till när jag väl landade här. Men det har varit bra för mig att få andra perspektiv.

– Jag tror att det är lätt att fastna i sin egen lilla värld och tro, att som i det här fallet med Hockeyallsvenskan där jag var eller i svensk hockey i stort, att vi är dom enda som finns. Vi är lite dåliga ibland på att se oss omkring samtidigt som vi är lite självgoda. Det kanske är någon form av svensk mentalitet. Det har lyft mig att få vara här och röra om i norsk hockey lite grann.

Vad har den största omställningen varit och vilken nivå har Storhamar hållit hockeymässigt?

– Den vanligaste fråga jag har fått under säsongen är hur norsk hockey står sig jämfört med svensk. Den frågan är felställd. Man kan inte jämföra äpplen och päron. Både räknas som frukt men ingen smakar som den andra.

– Stora utmaningen i norsk hockey är att lyfta fler klubbar. Det finns ett gäng lag och klubbar som har en hög kapacitet med fina arenor, en ekonomi som är bra, ett driv och en professionalitet som är på en hög nivå. Där är norsk hockey och touchar på toppen av Hockeyallsvenskan men även med SHL-mått inom vissa områden.

– Rent konkret sportsligt är det en stor skillnad mellan bästa lagen och dom som har det tuffast. Även i respektive lag är det en större nivåskillnad än vad det är i svensk hockey.



Om du nu kommer från äpplets värld och ska kliva in i päronets, hur har du fått jobba för att komma rätt?

– Konkret har det i min roll som tränare handlat om vilken nivå vi ska lägga det här på och få med alla på den. Om jag ställer det på sin spets med ytterligheterna så hade vi Patrick Thoresen fram till novembers slut. Han är en spelare av högsta europeiska kvalité. Han har haft en fantastisk resa och nu lockade St. Petersburg tillbaka honom.

– Han och ett gäng till hos oss som har erfarenheter, varit med läge och gjort det bra vi ska vara på samma träningar, spela samma matcher och leva på samma sätt tillsammans med några killar som inte alls är i närheten av det där. Det här var en sak jag har jobbat lite grann med. Vart lägger jag den här nivån och vilka krav kan jag ställa?

– Det här fick vi hugga tag i ganska omgående och jag tycker också att det är nyckeln till att det slutade lyckligt för oss. Vi vågade spänna bågen lite grann och förändrade lite saker i hur och när vi tränar. Professionaliteten ökade och då var det viktigt att få alla med sig, säger Fredrik Söderström som tror att hans Storhamar skulle klara sig bra i Hockeyallsvenskan.

– Av det jag har sett och upplevt är vi ett lag, om man ska få någon form av jämförelse, som hade varit i toppen av Hockeyallsvenskan. Tveklöst. Det finns enskilda matcher jag har fått uppleva här, då pratar jag allt från arrangemanget där vi bland annat hade norskt rekord publikt då vi mötte Lillehammer i Håkons hall. Eller när vi mötte Vålerängen i seriepremiären i Gjövik. Det finns kvalitéer här, tveklöst.

I Storhamar fick Fredrik Söderström plocka upp bekantskapen med en gammal vän från sin tid i Leksand, Mikael Zettergren.

– Han var den första jag satte mig ner med här efter att jag hade fått frågan om att träna Storhamar. Jag ville få en ärlig bild av Micke ”Tror du att det här vore bra för mig”? Om han trodde att det här var som hand i handsken för mig. Micke vet vem jag är och vad jag står för.

– Micke var en av anledningarna att jag klev på eftersom det kändes tryggt. Jag uppskattar Micke som en väldigt bra människa och en hockeyspelare jag alltid har gillat. Sedan är det lite fascinerande att vi 1999/00 vann SM-guld tillsammans. Då var jag en ung, grön och naiv J18-tränare och han spelade i laget. Det skiljer bara fem år mellan oss och nu fick vi vinna ett till guld.

Men det var nära att Mikael Zettergren skulle missa guldfesten.

– Det fina för honom var att trots sin erfarenhet hade han planerat så illa att han skulle bli pappa under finaldagarna. Det där har även legat över mig lite. Han har haft en viktig roll och då har jag inte vetat när han kunde eller när han inte har kunde spela.

– På morgonen innan sista matchen, när jag vaknade, hade han sms:at att det var dags för leverans och att dom hade rest till BB i Lillehammer. Jag fick berätta för killarna i laget under värmningen på morgonen att ”Zäta” var borta. Jag ville heller inte stressa och hetsa, men jag skickade ett sms halv fyra och vi började matchen klockan sex. Jag frågade hur det gick för dom. Han svarade att det var fixat och ”jag sätter mig i bilen om några minuter”.

– Jag tycker att det där var extra vackert på något sätt. Han kom in till värmningen med ett enorm leende. Han hade redan vunnit det stora guldet i hans värld i jakten på ett annat. Det fanns många små vackra historier kring det här.

Hur har firandet varit så här långt?

– Det har varit större och varmare än vad jag hade kunnat föreställa mig. Det här är en hockey-by och en klubb som bärs fram av ett enormt engagemang. Jag har inte varit i närheten av det tidigare.

– I Oskarshamn fanns det en närvaro och ett intresse, men det här har varit magiskt. Vi har haft full lada under senare delen av slutspelet, alltså 7000 åskådare på plats.

– Dom som hade lämnat hallen en timme efter finalen var bara dom som höll på Lillehammer. Övriga var kvar vilket har gjort det här till en fantastisk inramning. Festandet som pågår och kommer pågå under helgen är tillsammans med fansen och alla runt klubben. Det här tycker jag är viktigt för Storhamar är en klubb som lever på att människor ger allt dom har.

Du har en säsong kvar på kontraktet, vad väntar närmast för Fredrik Söderström?

– Under nästa vecka ska jag ta en sittning med klubben, vilket jag har som vana att göra varje år. Så gjorde jag även i Oskarshamn.

– Även om jag har kontrakt tycker jag att det är på sin plats att man summerar, utvärderar och reflekterar över vad som har varit och sedan tittar framåt. Nu har klubben en intressant situation. Vi har CHL som väntar. Storhamar har varit ett av topplagen när det gäller det publika. Det som vi i Sverige har uppfattat som något katten har släpat in, tyvärr, publikt har här varit folkfester. Det var lapp på luckan i CHL för några säsonger sedan då man också tog sig vidare. Det är en sådan sak som stimulerar den här klubben.

– Men det handlar också om det här med vad är nästa steg, vad vill klubben, hur ser det ut med ekonomin och vad vill vi med det sportsliga? Det inget snack om något annat än att den här säsongen har varit en framgång för oss alla så det borde peka i rätt riktning.

Och nu ska du vara klar som tränare för Leksand till nästa säsong?

– (Skratt) Det där stämmer inte. Leksand har en tendens att hamna i medias ljus. Så fort en tränare ska till eller från Leksand så nämns det alltid ett antal kandidater. Det faktum att jag kommer därifrån gör att mitt namn alltid kommer upp som ett säkert vårtecken.

– Jag har inte någon dialog med Leksand och har inte heller fått någon förfrågan därifrån. Jag har ett avtal med Storhamar som jag i grunden har för avsikt att fullfölja.