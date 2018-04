Oscar Möller dominerade och tog skellefteå till final. Foto: Bildbyrån

För sjunde gången på de åtta senaste åren är Skellefteå i SM-final. Västerbottningarna tog sig dit via fyra mål på bara 7:32 i den andra perioden. De vann matchen med 6-2.

– Det ska bli grymt roligt, säger Jimmie Ericsson till TV12.

När Skellefteå förra året åkte ut redan i kvartsfinal mot Frölunda, efter att ha tappat en 3-1-ledning i serien, fanns det dem som trodde att klubbens stormaktstid var över. Men nu står det klart att frånvaron från en SM-finalserie bara blev ettårig. För sjunde gången på åtta år kommer Skellefteå AIK spela om guldet.

Efter en mållös första period gick Skellefteå på totalknock i den andra perioden i kvällens sjätte SM-semifinal mot Djurgården. På bara 7:32 i den andra perioden gjorde de 1-0, 2-0, 3-0 och 4-0 på Adam Reideborn i gästernas mål. Två av målen kom i powerplay. Jimmie Ericsson tryckte in en retur på Oscar Möllers skott – och sen gjorde Möller själv 2-0 strax därpå.

– Jag tycker att vi gör mycket bra saker förra matchen också men då får vi ingen utdelning. Idag går de in igen, sade Möller om det lossnade PP-spelet.

MAGNIFIKA MÖLLER

Men Möller var inte färdig där. Han sköt också 3-0 bara minuter senare.

– Jag försöker bara attackera mål när jag får pucken. Vi har skickliga spelare som är bra på att lägga passningar. Jag försöker bara hitta ytor, säger han.

Målkavalkaden var inte över efter Möllers mål heller. Succéjunioren Tim Söderlund bröt in från kanten och satte 4-0 ur en närmast omöjlig vinkel. Matchen var i det närmaste avgjord.

– De får två powerplay så de har en grym effektivitet. De får 2-0 och då får de ett litet momentum, suckar Djurgårdens Niclas Bergfors.

– Jag tycker vi krigar på bra ändå och skapar chanser men vi måste få bättre effektivitet helt enkelt.

Robert Ohlsson var desto mer kritisk.

– Det var en pissperiod. Sen är de ju dödligt effektiva, det är jävligt bra avslut. Det får jag ge dem.

DET BLEV DRAMATISKT

Och att skapa chanser är en grej. Att överlista den fullständigt fenomenala Joni Ortio är svårare. Målvakten bjöd på flera enorma parader.

– Ja…han är en bra målvakt. Men jag tycker vi krigar på ändå, säger Bergfors.

Men till slut kom målen. Axel Jonsson-Fjällby gav Djurgården nytt liv genom att trycka in en retur från nära håll. När Daniel Brodin sedan styrde in 4-2 var det match på allvar. Djurgården öste på och skapade faktiskt en hel del lägen till ytterligare reducering. Men när målvakten Adam Reideborn plockades ut kunde Pär Lindholm sätta 5-2 och Sebastian Ohlsson avslutande 6-2 i tom kasse.

– Det har varit grymt mycket upp och ned under säsongen. Men tre matcher före OS-uppehållet hände det någonting. Poletten trillade ned. Grundspelet började sitta till punkt och pricka, säger Jimmie Ericsson.

För skrällaget Djurgården är säsongen nu över. Det blev en succésäsong som ledde till klubbens första semifinal sedan finalsäsongen 2010. För Skellefteås del väntar en SM-final mot Växjö, precis som det var 2015 då Tuomas Kiiskinen sköt guldet till smålänningarna och bröt Skellefteås svit på två raka guld.

– Det ska bli grymt kul, säger Jimmie Ericsson inför sin sjätte (!) SM-final.