Detta budskap var uppsatt utanför Linköpings kansli tidigare idag. Foto: Läsarbild

Säsongen blev kanske inte riktigt vad Linköpings HC önskade med uttåg redan i kvartsfinalen mot Djurgården. Dessutom har det varit starkt missnöje från supportrarna under säsongen. Idag sattes en banderoll upp som uppmanade LHC-ledningen till självrannsakan.

— Givetvis tråkigt, särskilt för personalen som verkligen sliter till hundra procent i Clubens tjänst, säger Linköpings klubbdirektör Anders Mäki till hockeysverige.se.

Under morgonen och förmiddagen har det kommit uppgifter till hockeysverige.se att en banderoll ska ha satts upp utanför Linköpings HC:s kansli med texten: ”Tålamodet är slut – rannsaka er”. Dessutom har bilder på banderollen kommit till redaktionen.

SUPPORTERKLUBBEN LIGGER INTE BAKOM

Supporterklubben White Lions ordförande Niclas Wilhelmsson berättar för hockeysverige.se att de inte ligger bakom.

— Nej, då har de gjort det utan mitt veto i så fall. Det är nog enskilda personer och jag har inte koll på vilka det kan tänkas vara, säger han till hockeysverige.se och menar att stämningen i supporterled kan ha piskats upp via sociala medier och forum under säsongen.

— Det har skrivits väldigt mycket under egentligen hela säsongen om ledningen och hur klubben sköts. Det känns som folk i allmänhet har lite högre krav än vad som ställs från ledningen på spelare och så vidare.

Om jag förstår dig rätt så är folk missnöjda med det sportsliga resultatet helt enkelt?

— Ja. Men även andra små incitament. Det har varit lite uttalande i media som inte gynnat supportersidan. Vi har känt att det byggs en liten mur, vi har haft väldigt bra kommunikation med föreningen under lång tid. Det började egentligen på Mike Helbers tid. Men nu känns det som att det gått lite åt andra hållet.

— Summa summarum tror jag att det är en kombination av det sportsliga resultatet och lite dålig kommunikation utåt från klubben som gör att folk är sura.

Vad tycker du som ordförande i White Lions generellt om sådana här tilltag att sätta upp en banderoll utanför kansliet?

— Det är egentligen upp till var och en att göra det. Så länge det inte finns något hot eller hotfull underton så rör det inte mig i ryggen.

Klubbdirektören Anders Mäki berättar att han inte själv har sett banderollen.

— Jag har hört det, men när personalen kom till jobbet i morse strax före kl 08:00 så fanns ingen banderoll, däremot tejprester på staketet, säger han till hockeysverige.se och fortsätter:

— Oavsett så är det givetvis tråkigt, särskilt för personalen som verkligen sliter till hundra procent i Clubens tjänst.

KÄNNER INTE IGEN SIG I SUPPORTRARNAS BESKRIVNING

Mäki känner inte heller riktigt igen sig i att han tycker det skulle finnas någon mur mellan klubben och supportrarna.

— Det är inget jag känner alls, men vi respekterar givetvis om de känner så. Det får vi undersöka närmare. Jag har inte daglig kontakt med supportrarna, det hinner man inte i det här jobbet. Men för en dryg månad sedan hade vi frågestund på Facebook där jag svarade på samtliga frågor, vilket tog 8-10 timmar.

— Förra veckan hade vi LHC-podden där vi under en dryg timme svarade på ytterligare frågor. Jag själv eller vår sportchef är inne i supporterbaren före varenda match och finns tillgänglig för frågor. Jämför man med tidigare år så känns det som om vi är mycket mer tillgängliga än någonsin. Men det hjälper så klart inte om vi inte kan leverera de svar som de önskar att få och redan ställt in sig på, vilket säkert är den springande punkten. Särskilt i besvikelsen över uttåget i kvartsfinalen då, säger han och fortsätter.

För några månader sedan utsågs även supporterkontakt anställd av klubben.

— Vi har dessutom avdelat en tjänst sedan tre månader som är anställd i klubben och utsedd supporterkontakt. Nu har ju det inte pågått så länge, men det hoppas vi såklart ska ge resultat, han är ju till för dem. Där får vi låta det gå litet tid innan vi utvärderar. Men tjänsten innebär ju också att vi nu har bättre möjlighet att möta supportrarna oftare och diskutera för att göra allt bättre för Cluben. Vi har ju trots allt samma mål och vill att supportrarna ska komma till arenan och hjälpa laget till framgång, säger Anders Mäki.

DEMENTERAR RYKTET OM AVHOPPADE TRÄNAREN

White Lions ordförande Niclas Wilhelmsson uttalar sig generellt om vad han tror det är som ligger bakom fansens missnöje. Bland annat tystnaden från klubben efter tränaren Dan Tangnes avhopp förra veckan.

— Vad jag har förstått har han tackat nej till två årslöner. Då är det kanske något som är galet, mer än att han längtar hem till familjen.

Uppgiften om att Tangnes ska ha tackat nej till två årslöner dementerar dock Anders Mäki kraftfullt.

— Det kan jag med gott samvete berätta att det bara är ett illvilligt rykte. Danne och klubben har varit helt öppen med hela historien och det som har framkommit i våra respektive uttalanden stämmer till 100 procent. Det här är ett exempel på att vi är helt öppna med informationen, men om vissa supportrar inte får det svar som de önskar, så formulerar man sina egna rykten.

— Danne har helt enkelt sagt upp sig, vi har accepterat det och ingen av parterna har varken erbjudit den andra något annat och vi går ifrån varandra som goda vänner utan några krav på varandra.