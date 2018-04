Den svenske målvakten Lars Johansson gjorde det så bra i semifinalen med sitt CSKA Moskva att han nu får chansen från start i den första Gagarin Cup-finalen mot Ak Bars Kazan. Där får 30-åringen från Avesta stifta bekantskap med en puck som besökt rymden.

Lars Johansson höll nollan i match fem mot SKA St.Petersburg. Trots det fick han stå åt sidan till att börja med i den sjätte semifinalen. Men efter att Islanders-prospectet Ilya Sorokin släppt några puckar två puckar förbi sig i inledningen fick Johansson hoppa in och hålla nollan igen.

Idag spelas den första Gagarin Cup-finalen i bäst av sju när Ak Bars Kazan och CSKA Moskva ställs mot varandra. Då får Lars Johansson förtroendet från start.

Som kuriosa kan nämnas att Johansson kommer få möjlighet att stifta bekantskap med en puck som varit på resa till yttre rymden. Pucken spenderade två månader på den internationella rymdstationen ISS och har nu levererats till Kazan där den ska användas när matchen drar igång.

This puck spent 2 months on the International Space Station.

Now it's here in Kazan, and it will start 2018 #GagarinCup Final.#KHLinSpace pic.twitter.com/YDbGOmRiUB

— KHL (@khl_eng) April 14, 2018