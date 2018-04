Målvakten Tex Williamsson vet inte ens själv var han kommer spela nästa säsong. Trots kontrakt. Foto: Bildbyrån

Efter genombrottet i Hockeyallsvenskan förra säsongen för Pantern skrev Tex Williamsson på ett SHL-avtal med Malmö Redhawks. Men eftersom Oscar Alsenfelt till slut stannade kvar i klubben innebar det att Williamsson lånades ut till Leksand. 27-åringen har kontrakt med Malmö även över nästa säsong. Men han vet inte hur det blir med spel där eller ej.

— Om jag tänker allsvenskan så finns det jättebra målvakter och inte jättemånga platser kvar, berättar han för hockeysverige.se.

Det har gått elva dagar sedan Leksands säsong tog slut och målvakten Tex Williamsson anlände tillsammans med sin sambo till lägenheten i Malmö för bara någon dag sedan efter den säsongslånga utlåningen från Malmö till Leksand.

— Vi har precis packat upp de sista grejerna vi hade med oss upp. Vi lämnade ett två-gradigt Leksand för ett 18 plus-Malmö. Man tror att man är i ett annat land, säger han och skrattar när vår, väder och vind kommer på tal.

SAKNADES LITE FÖR ATT UTMANA

Tex Williamsson berättar att det kom en tomhetskänsla direkt när direktkvalet mot Mora var över.

— Man spelar varannan dag och sen helt plötsligt är det slut. Och inte nog med det, det blev torsk också. Det är en tung känsla, säger han och genom hans tonläge på rösten förstår man att det fortfarande vilar en besvikelse över resultatet från smålänningens sida.

— 4-1 i matcher speglar väl inte riktigt. De hade lite mer tur med studsen än vad vi hade måste jag säga.

Målvakten menar på att det saknades lite hos Leksand för att utmana Mora.

— Det var lite som vi haft hela säsongen att vi haft lite struligt med målskyttet, framförallt på hemmaplan. Det ville liksom inte riktigt lossna och det hade varit lägligt om det gjort det.

BLANDAD KOMPOTT

27-åringen med Alvesta som moderklubb stod för en riktigt bra säsong i IK Pantern förra säsongen som slutade med att han skrev kontrakt med Malmö och även fick vara med på bänken vid några SHL- och slutspelsmatcher. Tanken var att Oscar Alsenfelt skulle lämna Malmö och att Tex och Christopher Nihlstorp skulle bilda målvaktspar 2017/2018.

Men Alsenfelt blev kvar och Williamsson lånades ut till Leksand i Hockeyallsvenskan under hela säsongen. En säsong som bjöd på blandad kompott.

— Till att börja med så hade jag lite strul med skador och sjukdomar, jag låg på sjukhus och såna saker.

Sjukhus?

— Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad det var. Jag fick någon skum grej, infektionsliknande i kroppen. Jag fick göra en mindre operation och fick vila för jag hade ett sår som var tvunget att läka. Så jag var väl borta allt som allt två-tre veckor. Sen skulle jag tillbaka efter det från att egentligen bara ha legat i en sjukhussäng. Det var väl inte det lättaste. Så är det, vissa säsonger är värre än andra, säger han och skrattar lätt.

HELA LAGET FICK EN TASKIG START

Leksands skrala start av den allsvenska grundserien hjälpte så klart inte heller till.

— Till en början kom jag inte riktigt in i det och hade en tung start, liksom hela laget. Förväntningarna var höga, både från klubben och folk runtomkring. Det började lite fel, Leksand är en anrik klubb och alla vill slå dem.

Men samtidigt menar han på att motgångarna stärkte honom och han summerar säsongen som lärorik.

— Det är lite skillnad mot att spela i Pantern som jag gjorde året innan med 500 på läktaren. Det var ungefär vad vi hade på vår första träning med Leksand. Sen låg vi på runt 5 000 genom hela säsongen och det är lite skillnad att spela i ett sånt lag. Man har lite press på sig. Så det har varit ett lärorikt år på många sätt och vis. Jag har trivts bra där uppe.

Känner du att du tog kliv mentalt genom att lära dig hantera pressen som ni hade på er i Leksand?

— Ja, kollar man statistikmässigt så hade jag bättre i Pantern. Leksand är ett spelförande lag som kanske släpper två baljor, vilket inte är ovanligt att man gör i en match. I Pantern kunde jag också släppa två baljor, men då hade jag betydligt mycket mer att göra.

— Så jag har fått lära mig att hantera den biten och att spela i ett topplag under mer press. Jag tycker verkligen att jag tagit stora steg och det var något jag behövde också eftersom jag inte varit med om det innan.

DIVISION TVÅ FÖR TRE ÅR SEDAN

Tex Williamsson kommer från en brokig karriär och så sent som för tre år sedan spelade han i division två. Långt ifrån Tegera Arena, C More och Harald Lückners granskande expertögon.

— Jag tror första matchen vi hade fullsatt, det var mot Björklöven hemma, då var man pirrig i hela kroppen och benen kunde knappt vara still även om man kände sig hyfsat lugn. Allt efter säsongen gick så tycker jag att jag hanterade det bättre. Även fast det var världens grej runtomkring att möta Mora så kändes det ändå lugnt hos en själv. Så det var väl ett steg i utvecklingen i rätt riktning.

Sen är man ju lite nyfiken på nästa säsong. Du är en av tre målvakter i Malmö?

— Precis, säger han och skrattar.

— Du är nog lika nyfiken som en annan faktiskt. Jag vet inte alls hur Malmö har tänkt. Jag skrev ett två-årsavtal förra året och då var inte Oscar Alsenfelt med i bilden. Då var det jag och Nihlstorp. Men det blev som det blev och jag vet inte alls hur Malmö har tänkt i år. Om de tänkt att ja ska vara en av två, eller om det kommer bli en utlåning.

I dagsläget har Malmö Tex Williamsson, Oscar Alsenfelt och Christopher Nihlstorp på kontrakt nästa säsong.

— Vi kommer väl ha lite mer möten nu efter helgen. Jag skrev ju två år med Malmö av en anledning och hoppas såklart att få chansen.

ALLSVENSKAN KAN VARA ETT ALTERNATIV

Det viktiga för Tex Williamsson är enligt honom själv att få spela matcher. Vilket han självklart vill göra i SHL. Men även allsvenskan, eller liknande, kan vara ett alternativ.

— Mitt mål är så klart SHL, det har man drömt om sedan man var liten kille. Jag har ju inte f¨ått göra min SHL-debut än. Men jag har sagt som så att jag vill spela hockey så högt upp som möjligt. Skulle det av någon anledning bli allsvenskan nästa år så gråter jag inga floder över det. Det är en bra serie och jag vill stå mycket matcher för att utvecklas, säger han men tillägger att han känner att det börjar bli bråttom med ett beslut från Malmö nu. Det är de som sitter på kortleken och vetskapen om hur de tänker agera kring sin målvaktssituation.

— Om jag tänker allsvenskan så finns det jättebra målvakter och inte jättemånga platser kvar. Så jag kan inte vänta hur länge som helst heller.

Leksand? Hur gick resonemanget mellan er innan du åkte till Malmö?

— Allt har legat lite på is sedan det som hände i kvalet. Jag lämnade Leksand bra och jag hoppas de känner likadant. Så Leksand är absolut öppet om det skulle bli allsvenskan. I alla fall för min del. Sen vet jag inte vad de tycker och tänker.