Härom dagen anlände Jonathan Dahlén till Nordamerika för att avsluta säsongen i AHL. Och redan i sin andra match för Vancouver Canucks farmarlag Utica Comets slog han till.

Landslagsledningen hade hoppats få testa honom inför VM, men Vancouver Canucks hade andra planer. Tidigare i veckan plockade NHL-klubben över Timrås succéspelare till Nordamerika för att avrunda säsongen med spel i AHL och farmarlaget Utica Comets.

Där debuterade Jonathan Dahlén i lördagens möte med Belleville Senators – utan att göra några poäng. Bättre gick det då på söndagen när 20-åringen lämnade avtryck i Uticas möte mot Binghamton Devils.

Svensken sköt 1–1-målet i första perioden och följde upp det med att ha en assist på backen Patrick Wierciochs 2–2-mål. Detta innan det slutligen blev övertidsseger med 4–3 för Utica.

Dahlén utsågs till matchens första stjärna för sin insats.

Han har därmed inlett AHL-sejouren med mål och assist på de inledande två matcherna.

.@JonathanDahlen nets his first AHL goal! Carter Bancks and @cherny22 get the assists! #BNGvsUTI pic.twitter.com/2MVSf844Gp

— x – Utica Comets (@UticaComets) April 15, 2018