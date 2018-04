Jonathan Pudas vill inte vara med om samma slut som förra året. Foto: Bildbyrån

Han var bara centimeter ifrån Simon Önerud när denne sköt det avgörande målet för HV71 i förra årets SM-final. Nu är Jonathan Pudas ute efter revansch, med sitt Skellefteå.

– Nu är det som det är och har jag använt som bränsle inför den här säsongen. Jag har velat knyta näven i fickorna och visa dom som klagat att vi nu ska stå och fira guldet efter den här säsongen. Vi har en bra chans så det gäller att ta vara på den, säger han till hockeysverige.se.

Det är bara timmar kvar till nedsläpp i den första SM-finalen mellan Växjö och Skellefteå. I bortalaget hittar vi en som var med förra säsongen då hans Brynäs förlorade mot HV71 i den sjunde och avgörande finalen. Dessutom var han inne på det avgörande målet bakåt. Det handlar om backen Jonathan Pudas.

– Det var fruktansvärt tufft att torska sjunde och avgörande i sudden. Det är en tagg som sitter i hjärtat och det är svårt att förklara för folk hur tung en sådan förlust är. Just nu är min största känsla revanschlusta från förra säsongen, berättar Jonathan Pudas som hade den tunga uppgiften att vara inne på HV71:s vinstmål, något som han också fått en del kritik för.

– Ja, jag var inne på sista målet. Nu är det som det är och har jag använt som bränsle inför den här säsongen. Jag har velat knyta näven i fickorna och visa dom som klagat att vi nu ska stå och fira guldet efter den här säsongen. Vi har en bra chans så det gäller att ta vara på den.

Även om det var en rejäl käftsmäll för Jonathan Pudas att vara inne på avgörandet förra säsongen så är det inget han har känt har tyngt honom under den här säsongen.

– Det har inte suttit i som något negativt. I stället har jag vänt på det till en drivkraft att vinna. Det är mest så jag har sett på det.

Med vilka förväntningar valde du att lämna Brynäs för spel i Skellefteå den här säsongen?

– Förväntningarna har funnits där från början i och med att vi har ett bra lag på pappret att chansen funnits där för oss att gå långt. Vi har trots allt gått igenom en ganska tuff säsong där det inte varit så många som trott på oss.

–Vi har fått kriga på och inte hittat det där riktiga ”stämmet” förens just innan OS-uppehållet. Då var det kanske några extra polletter som trillade ner. Vi har verkligen fått kriga och kämpa för att hitta det här ”stämmet” vi har nu.

KLEV FRAM SOM MÅLSKYTT

24-åringen från Kiruna har haft en väldigt fin säsong där han på 52 matcher i SHL svarat för tio mål och totalt 28 poäng. Lägg därtill nio assistpoäng på tio tolv slutspelsmatcher.

– Jag tycker att säsongen började väldigt bra för mig. Sedan var det en tid mitt under säsongen som var knackig, men sedan har jag kommit igång lite bättre i slutspelet igen. Jag tycker även att jag avslutade SHL-säsongen ganska bra. Det är som det är och det är inte alltid solstrålar där ute, men för det mesta har det varit bra, säger Pudas som också ser att han utvecklats en hel del under säsongen:

– Ja, har jag gjort. Jag har fått mycket förtroende och så vidare, men även utvecklat den fysiska biten under sommaren vilket har gett mig en kick.

Vad är det som lyft Skellefteå under slutspelet?

– Vi har fått ihop alla lagdelar. Det känns som vi har vänt på dom flesta stenarna vi har kunnat göra under säsongen. Nu har det börjat klaffa i ordentligt och vi har jobbat extremt hårt hela tiden.

– Det känns som vi jobbade ner både Djurgården och Färjestad i semi och kvarten. Jag skulle säga att den stora nyckeln till framgången är just vårt hårda jobb på isen.

Bert Robertsson lyckas alltid få fram den här ”vi mot världen” känslan, hur skulle du beskriva den?

– Jag kan hålla med honom i det här fallet. Det var inte många som trodde att vi skulle vinna mot Färjestad i kvarten. Definitivt var det inte många som hade oss som favoriter mot Djurgården. Vi har fått mycket gratisbränsle av journalister som inte har trott på oss.

”HAR MER KÖTT PÅ BENEN FRÅN FÖRRA ÅRET”

Jonathan Pudas är ikväll ensam i Skellefteå om att spela sin andra raka semifinal och Kiruna-fostrade backen är optimistisk.

– Känslan inför finalerna är bra och vi har en riktigt bra chans att gå hela vägen. Sedan har jag lite mer kött på benen från förra året som jag kan ta med mig nu. Jag kanske kan slappna av lite mer, njuta och koppla bort hockeyn mellan matcherna på ett annat sätt.

Vilka förväntningar har du på finalserien?

– Det är två otroligt bra lag som möts så det kommer att vara tufft, jämt och små marginaler. Jag tror att det kommer bli en grymt härlig finalserie mellan två bra lag helt enkelt. Det är dom förväntningarna jag har.

”HOPPAS VÅR RUTIN KOMMER FÄLLA AVGÖRANDE”

Vad är det som kommer avgöra den här finalserien?

– Jag hoppas vår rutin är det som kommer fälla avgörande. Vi har många i laget som har varit med och gått riktigt långt och det är vad jag hoppas kommer fälla avgörande.

Och Jonathan Pudas kommer vara på isen vid det avgörande målet framåt den här gången?

– Ja, man kan alltid hoppas (skratt). Det är inte det viktigaste, men det skulle vara en jäkligt härlig känsla om det skulle bli så.