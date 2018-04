SUPERPEST. Brendan Shinnimin har jämförts med superpesten Brad Marchand efter sitt spel i första SM-finalen. Foto: Bildbyrån

Han stal uppmärksamheten i första finalmatchen. Brendan Shinnimin gjorde inte bara tre poäng – Växjös kanadensare gick även Skellefteås spelare på nerverna. Det gick så långt att Niklas Wikegård jämförde honom med Bostons Bruins superpest Brad Marchand. Det gillar han.

– Vi är båda två små killar som gillar att ta oss under skinnet på motståndarna och spela ett offensivt spel, säger Shinnimin till hockeysverige.se.

Den första SM-finalen mellan Växjö och Skellefteå i Vida Arena innehöll en mängd snackisar. Hemmalaget vann med förkrossande 7–0, och bortalaget fick lära sig en läxa.

Brendan Shinnimin var en av spelarna som visade vägen hos Växjö. Kanadensaren stod för tre poäng, uppdelat på ett mål och två assist.

– Det kändes bra. Jag hade väldigt mycket energi och hittade balansen mellan att vara en uppviglare och en skicklig spelare. Att spela med skills och få saker att hända offensivt. Jag är nöjd över min insats, säger Shinnimin om drabbningen och tillägger:

– Jag gillar att vara en uppviglare. Men samtidigt kan jag spela och göra mål och vara offensiv.

För det stora nederlaget inte Skellefteås enda läropeng i final ett. Bortalaget fick den hårda vägen lära sig att just Shinnimin gör allt för att vinna.

– Absolut! Det är slutspelshockey och det är väldigt tufft när man spelar om att bli mästare.

– Det är första gången som jag är i en final och jag har som mål att få vinna ett mästerskap. Så det här betyder mycket för mig. Jag ger allt varje dag för att hjälpa mitt lag att vinna, säger han och tillägger även.

”ATT JÄMFÖRAS MED EN NHL-SPELARE ÄR GANSKA COOLT”

27-åringen, förra säsongen i KHL och den schweiziska högstaliga NLA, såg verkligen ut att krypa in under skinnet på sina motståndare. Det gick så långt att C More:s expert Niklas Wikegård jämförde Shinnimin med Boston Bruins NHL-stjärna Brad Marchand. En spelare som gjort sig skyldig till en hel del övertramp och varit avstängd ett flertal gånger. Ett beteende som givetvis inte uppskattas av alla. Vissa kallar honom en superpest – och det är alltså vad Shinnimin jämfördes med i SM-final ett.

– Jag vet inte om jag… Men varje gång du jämförs med en NHL-spelare är det ganska coolt, säger han om Wikegårds jämförelse med Marchand.

– Jag vet att Marchand är en väldigt bra spelare och har en historia av några disciplinära problem. Men i slutändan är han en av NHL:s bästa spelare. Han är ett stort hot varje gång han är på isen. Jag kan se och lära mig ifrån hans spel för att få hjälp att bli ännu bättre.

Så är det rättvist att jämföra dig med honom?

– Ja på ett sätt. Jag vet inte om jag är exakt lik honom men vi är båda två små killar som gillar att gå under skinnet på motståndarna och spela ett offensivt spel.



Foto: Bildbyrån/Mathilda Ahlberg

”GÖR ALLT JAG KAN FÖR ATT HJÄLPA MITT LAG ATT VINNA”

Många skulle nog säga att Brendan Shinnimin kröp under skinnet på motståndaren igår. Vissa hävdar även att han gick över gränsen. Bland annat stod han för en ful spearing på Adam Pettersson, en incident som domarna valde att fria.

– Jag kommer inte ihåg. Tyvärr, sade han själv om incidenten efter matchen.

I slutändan var det Skellefteå som tröttnade och blev så pass påverkade att de i frustration drog på sig utvisningar. Johan Alm stod i slutskedet av matchen för en crosschecking i ryggen på Växjös retsticka med nummer 24.

Kändes det som att du lyckades kom in under skinnet?

– Jag försöker bara att göra allt jag kan för att hjälpa mitt lag att vinna. Om jag lyckas komma under deras hud så är det en bonus. De spelar också hårt och jag respekterar deras spel, de spelar tufft på mig och jag köper det. Jag gillar utmaningar och det är roligt att vara i en sådan här strid. Jag tycker om det.

Skellefteås spelare visade ganska tydligt vad de tyckte om Brendan Shinnimin och hans beteende. Samtidigt är det lika tydligt att han är omtyckt i det egna laget. Precis som spelare av hans snitt ofta tenderar att vara.

– Jag skulle säga att han spelar så här oavsett om det är omgång 22 eller en SM-final, fastslår tränaren Sam Hallam.

– Det är hans sätt att spela och han investerar allt han har. Ibland blir det över gränsen och då är domarna snabba att plocka av honom isen, men också ligger han där och gör otroligt mycket hårt jobb för sitt lag.

