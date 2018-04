Mikael Aaro och Anders Palm (höger) lämnar Karlskrona HK. Foto: Bildbyrån

För lite mer än en vecka sedan blev det klart att Karlskrona inte spelar i SHL nästa säsong efter förlust i kvalet mot Timrå. Nu meddelar klubben på sin hemsida att den assisterande tränaren Mikael Aaro och målvaktstränaren Anders Palm lämnar.

Karlskrona fick tre säsonger på sig att etablera sig i Sveriges högsta liga. Men efter 3-4 i matcher mot Timrå i direktkvalet blev det klart att Karlskrona degraderats till Hockeyallsvenskan.

Till nästa säsong har en ombyggnation påbörjats. På hemsidan meddelade klubben att Mikael Aaro, assisterande tränare, och Anders Palm, målvaktstränare, båda lämnar föreningen.

— Mitt beslut att tacka nej till en fortsättning i klubben har växt fram med tiden och det finns olika anledningar till mitt beslut. Det har varit två lärorika år med klubben i SHL. Det har varit lite” vin och vatten”, med det menar jag att vi varit serieledare till att ligga i botten. Personligen har åren varit mycket utvecklande för mig och jag har fått arbeta med det jag älskar, säger Aaro till hemsidan.

GJORT FEM SÄSONGER I KLUBBEN

Anders Palm, som gjort fem säsonger i klubben, stämmer in med det Aaro säger.

— Det är helt klart blandade känslor och såklart mycket tråkigt. Jag har under mina fem år i Karlskrona haft en mycket bra tid. Staden, klubben och fansen har gjort det lätt att trivas. Trots det mycket bistra slut denna säsongen fick så bär jag med mig otroligt mycket både som människa och tränare. Jag har haft förmånen att få jobba med många fantastiska målvakter, spelare och tränarkollegor. Jag vill också önska klubben all lycka i framtiden.