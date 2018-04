Elias Pettersson. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Elias Pettersson bara öser på. I final nummer två kom två nya poäng. Dessutom bjöd Växjö-forwarden på ett nytt drömmål. Och hyllningarna fortsätter.

– Vi har pratat om honom hela säsongen. Det här är en spelare som är ”one in a million”. Det är helt otroligt, säger Sanny Lindström i C More.

SKELLEFTEÅ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Torsdagskvällen bjöd på final två mellan Skellefteå och Växjö. Och Elias Pettersson bjöd på en ny show. Forwarden är stekhet och gjorde två nya poäng när hans lag vann med 4-0 på bortais.

Första poängen kom när han passade till Daniel Rahimi. Backen fick fri gata och kunde sätta viktiga 1-0 i första perioden.

– Elias Petterssons passning är så delikat. Han kan förändra vilken matchbild som helst, i vilken match som helst, i vilken liga som helst, säger experten Sanny Lindström i C More.

– Tornberg (Johan) rös där uppe kring Elias Pettersson och jag kan bara instämma. Vi har pratat om honom hela säsongen, det här är en spelare som är ”one in a million”. Det är helt otroligt.

En fantastisk passning. Men Pettersson hade mer att visa upp. Växjös 2-0 stod han själv för. 19-åringen bröt inför framför målet och kunde efter en magnifik dragning lägga in pucken i princip öppen kasse.

– Han tar inte emot pucken utan han lägger den till sig själv, och drar med sig farten i form av en höftöppning. Det där är så hög nivå så att jag tror inte att folk anar. Det ser enkelt ut när Elias Pettersson gör det, men i den här serien är det inte många som klarar av det. Det är så våldsamt snyggt.



Sanny Lindström. Expert i C More.

Foto: Bildbyrån

PETTERSSON: ”DET GICK HEM”

Så här säger målskytten själv om sitt sjätte mål i slutspelet.

– Det är bra spel i min kedja. Jag släpper pucken till (Robert) Rosén och undviker tackling. Rosén passar (Tuomas) Kiiskinen som passar ned till mig. Jag är först in på mål och försöker bara att göra en lång dragning och lägga in den. Och det gick hem, säger talangen till hockeysverige.se

Pettersson är som bekant draftad av Vancouver Canucks. Och på läktaren i Skellefteå Kraft Arena satt Lasse Lindgren. Han är en av NHL-klubbens scouter. Man kan anta att han satt där och bara mös.

– Jag har sett honom en del gånger men det är helt fantastiskt. Känns bra att vi har honom i våran ägo så att säga. Han imponerar på så många sätt, berättar Lindgren i pausintervjun till C More.

Växjö leder ny finalserien med 2-0 i matcher. Nästa batalj avgörs på lördag i Vida Arena.