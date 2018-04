Här är glädjebeskeden för Rikard Grönborg. Två av Sveriges främsta spelare i NHL, Hampus Lindholm och Rickard Rakell, är klara för VM.

Hampus Lindholm har tagit klivet in i världstoppen bland backar. Den gångna säsongen blev det 13 mål och totalt 31 poäng på 69 matcher. Nu är världsbacken klar för VM-spel med Tre Kronor. Den tidigare Röglefostrade backen kommer därmed begå debut när det gäller spel i senior-VM.

Detsamma gäller med Rickard Rakell. Rakell slutade trea i den svenska poängligan i NHL, bakom William Karlsson och Nicklas Bäckström, med 69 poäng på 77 matcher. Med sina 34 mål var han näst bäst av svenskarna och på delad 17:e plats i hela NHL.

Anaheim bekräftar duons ankomst till den svenska VM-truppen via klubbens twitterkonto. Det är general manager Bob Murray som bekräftar.

Med andra ord är det två av svensk ishockeys allra bästa spelare klara i jakten på ett nytt VM-guld för Tre Kronor.

Murray also said Hampus Lindholm, Rickard Rakell and Korbinian Holzer will play for their respective countries in the 2018 IIHF World Championships.

