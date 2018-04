Adrian Kempe. Foto: Bildbyrån

Han landade, han värmde och han spelade. Adrian Kempe flög in till Sverige så sent som under fredagen. Men Los Angeles Kings forward valde ändå att spela lördagens match med Tre Kronor. Och det var inte vilken match som helst, det var Kempes debut i Tre Kronor. För hockeysverige.se berättar han om debuten, att bild kedja med Elias Pettersson, och valet att tacka ja till VM-spel.

– Man är alltid jättestolt att bära landslagströjan, säger han.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Adrian Kempe lämnade Modo och Sverige redan 2015. Han satte kurs mot Nordamerika och började sin resa till NHL via spel i AHL. Och i Los Angeles Kings farmalag Ontario Reign har han bevisligen satt avtryck. För redan förra säsongen fick han prova på spel i NHL, men den här säsongen har han fått ett genombrott.

På 81 matcher med Kings har den 21-åriga forwarden svarat för 37 poäng (16+21). En prestation som gjorde att telefonen ringde från förbundskapten Rikard Grönborg. Frågan om VM-spel ställdes, och Adrian Kempe tvekade aldrig. Även om det var en stor besvikelse att förlora med 0-4 i matcher i första rundan av Stanley Cup.

– Direkt efter vi hade åkt ut och jag fick frågan så det är klart att… Man är en ung spelare och jag har aldrig varit med i Tre Kronor, så det är klart man vill spela oavsett. Jag kände väl ganska snabbt att det självklart var ett ja.



Adrian Kempe. Till vardags i Kings.

Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

”KOM HEM TILL SVERIGE IGÅR – GANSKA TRÖTT”

Sagt och gjort. Direkt från semestern tog Kempe flyget till Sverige. Och i Tre Kronors lördagsmatch mot Ryssland var det så dags. Adria Kempe fick göra debut i A-landslaget, som just nu spelar Sweden Hockey Games, en förturnering till VM.

– Jag kom hem hit till Sverige igår, ganska trött. Men jag försökte ladda och käka så bra som möjligt. Även om jag inte visste om jag skulle spela eller inte.

– Jag tycker det var en bra uppladdning ändå och jag tränade på morgonen. Jag var lite seg i starten. Men det blev bättre och bättre tycker jag.

Tog du beslut om spel under förmiddagen?

– Ja, de frågade mig om jag kände mig fräsch och så. Och det är klart att man inte vill säga nej. Man vill komma in i det så fort som möjligt. De försökte få in mig i matchtempo så snabbt som möjligt innan det stora drar igång. Så det var bara roligt.

Det stora, även kallat VM, startar den 4 maj i Danmark. Kanske får han bild kedja med Mikael Backlund och Elias Pettersson även då. För det var i den omgivningen han fick spela sin allra första match med Tre Kronor.

– Jag tycker att vi spelade bra. Vi hade mycket press och mestadel av bytena var i deras zon. Båda två är väldigt enkla att spela med och jag försökte bara att jobba hårt, få fast puckar och lira vidare till dem. Jag tycker att hela vårt lag skapade många lägen i andravågen. Jag tycker det var en bra insats i 60 minuter.



Kempe i Tre Kronor-debuten.

Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

”LITE NERVÖS INFÖR MATCHEN”

Ja, det blev en fin debut. En debut som Kempe krönte genom att direkt slå sig in i poängprotokollet. Forwarden utnyttjade just en andravåg, och fick en läcker assist på Lawrence Piluts 2-0-mål. Ett mål som skulle visa sig bli matchavgörande.

– Jag försökte få upp farten och komma förbi deras back. Jag hittade inget skottläge så jag vände om och som jag sa, vi hade mycket lägen i andravågen, så det var helt öppet att lira honom (Pilut) och han avslutade.

Hur skönt var det att göra poäng i debuten?

– Ja, det är klart… Man var lite nervös inför matchen men det släppte ganska snabbt. Det är mycket ytor där ute jämfört med NHL. Det var på ett sätt jobbigare, men på ett sätt enklare. Så jag tyckte att det gick bra.

Grönborg tyckte även han att det gick bra.

– Jag tycker att Kempe gör bra ifrån sig. Han har precis landat och vi känner att det finns mycket att ta av. Han är väldigt användbar, han är både center och kan spela vinge, så det finns många spetskvalitéer med honom. Det är framför allt farten och skottet som jag tycker är han styrkor, berättar förbundskaptenen.

– Han gör en fantastiskt fin passning och bidrar med sin fart.



Kempe i landslagströjan.

Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

”SÅ FORT JAG FICK FÖRFRÅGAN SÅ SA JAG JA”

Bidraget gjorde att Sverige vann matchen mot Ryssland med 3-1. Och Kempe berättar mer om sin debutmatch.

– Det är klart at det är jättekul att göra landslagsdebut. Så fort jag fick förfrågan så sa jag ja. Man har gått och tänkt lite på matcherna nu innan hur det skulle vara. Jag har spelat i NHL innan så jag försökte bara att spela mitt spel, och det gick ju bra.

Och bra gick även samarbetet med Elias Petterssons. Växjö-forwarden gjorde även han sin första match med Tre Kronor.

– Han var jätteduktig. Man har sett mycket highlights och så under säsongen och han har varit grym. Så det var jättekul att få lira med honom. Jag försökte bara skapa så mycket yta för honom som möjligt, berömmer Kempe.

– Han kommer förmodligen att lira i NHL nästa år. Så det var kul att lira med honom och mot honom.

Adrian Kempe är redan ordinarie i NHL, och han är bara 21 år gammal. Det känns som att vi kommer vi få mycket av Kramfors-sonen i Tre Kronor-tröjan framöver.

– Man är alltid jättestolt att bära landslagströjan. Så är det alltid. Så var det när man spelade junior-VM och så också. Sedan var det en liten speciell känsla att dra på sig Tre Kronor-tröjan. Det var jättekul.