VINNARE. Elias Pettersson var en av vinnarna på SHL Awards. Foto: Bildbyrån/Simon Hastegård

Under valborgsmässoafton sändes SHL Awards i C More och TV12. Här är spelarna och tränaren som fick pris för sina insatser under den gångna säsongen. Inte helt oväntat blev det storslam för Elias Pettersson.

En jury bestående av journalister, hockeypersonligheter och tyckare fick efter grundseriens avslutning rösta fram vinnarna av SHL Awards. Under tisdagskvällen fick dessa ta emot sina priser i direktsändning i C More och TV12.

Här är vinnarna:

ÅRETS MÅLVAKT

Adam Reideborn, Djurgården

ÅRETS BACK

Lawrence Pilut, HV71

ÅRETS FORWARD

Elias Pettersson, Växjö

ÅRETS TRÄNARE

Sam Hallam, Växjö

ÅRETS ROOKIE

Elias Pettersson, Växjö

ÅRETS MVP

Elias Pettersson, Växjö