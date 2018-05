Brodecki på väg till LHC? Foto: Bildbyrån/Mathilda Ahlberg

Att Linköping söker försträkningar är ingen hemlighet. Laget har flera öppna platser i truppen. En av dessa tillfalla Adam Brodecki, senast i Växjö. Enligt Corren är forwarden på väg till Östergötland.

Stockholmssonen Brodecki har spelat i svenska mästarna Växjö Lakers under de senaste två säsongerna, dit han värvades från Brynäs på just ett tvåårskontrakt. För Växjö har han gjort 30 poäng, varav 13 mål, på 102 SHL-matcher. Men när Växjö förstärkte truppen ordentligt under säsongen minskade 23-åringens speltid och nu kan det alltså bli flytt till östgötaslätten för Brodecki. Hans agent Claes Elefalk är dock förtegen om läget.

– Vi kommenterar inga rykten eller spelare i sådana här lägen, säger han till Corren, samtidigt som han medger att ambitionen för hans klient är att vara kvar i SHL:

– Jag hoppas och tror att vi vet mer om en vecka eller så.

ÅTERFÖRENAS MED FORNE TRÄNAREN?

I LHC skulle Brodecki i så fall sammanstråla med den tränare som tog upp honom i A-lagstruppen för första gången: Tommy Jonsson. Enligt uppgifter till Corren är Brodecki ett namn som diskuterats i LHC’s klubbledning.

Adam Brodecki debuterade i SHL som 18-åring under säsongen 2013-14. Totalt har han gjort 23 mål och 34 assist på 219 matcher i SHL. Den högerfattade forwarden har dessutom noterats för ett mål och två assist på 21 slutspelsmatcher, men gick poänglös från årets slutspel där han spelade fem matcher.