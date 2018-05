Foto: Simon Hastegård, Bildbyrån

Leksands IF meddelade under förmiddagen att man förlänger med juniorerna Marcus Karlberg och Wilde Bröms. Talangerna, födda -00 respektive -99, debuterade båda i representationslaget under den gångna säsongen och får nu alltså förnyat förtroende.

– I enlighet med vår vision, säger huvudtränare Leif Carlsson.

Marcus Karlberg, 18, stod under den gångna säsongen för imponerande 47 poäng (15+32) på 39 matcher i J20 SuperElit medan Wilde Bröms, 19, i samma lag noterades för 16 poäng (9+7) på 43 matcher.

Båda spelarna har funnit inom Leksands förening hela vägen från ungdomslag till representationslag.

”STÄMMER IN I FÖRENINGENS VISION OM ATT UTVECKLA EGNA SPELARE”

Kontrakten för de båda tonåringarna ser dock inte likadana ut. Karlberg belönas med ett kontrakt som sträcker sig över hela kommande säsong med Bröms får ett så kallat ”tryout”-kontrakt som löper över augusti månad.

– Marcus är en spelare som stämmer väl in i föreningens vision om att utveckla egna spelare. Han besitter en bra snabbhet och fräckhet i sin verktygslåda och det är väldigt kul att Marcus skrivit på ett a-lagskontrakt med oss, säger Leif Carlsson och fortsätter:

– Wildes kontrakt gäller till den sista augusti, och därefter gör vi en ny utvärdering tillsammans med honom.