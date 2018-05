Hans Särkijärvi. Foto: Bildbyrån

Det blev bara en säsong i Modo, sedan tvingade det sociala honom att flytta hem. Hans Särkijärvi ser tillbaka på tiden i Ö-vik med tunga ögon.

– Jag känner mig väldigt misslyckad och jag har inte lyckats med mina målsättningar, säger han till hockeysverige.se.

JOHANNESHOV (HOCKEYSVERIGE.SE)

Hans Särkijärvi är en av svensk hockeys mest meriterade och framgångsrika coacher. Han har tränat lag som Djurgården, Linköping, Södertälje och Skellefteå. Förra säsongen coachade han Modo i Hockeyallsvenskan. Tanken var att han skulle stanna där under två säsonger, men det blev bara en. I en längre intervju med hockeysverige.se, som kommer som Old School Hockey nästa vecka, berättar han om tiden i klubben. En tid som han ser tillbaka på med blandade känslor.

– Jag trivdes jättebra i ”Ö-vik” och klubben hade en väldigt bra organisation. Allt var tipp topp. Däremot ser jag det som av mina misslyckanden som ledare, berättar Särkijärvi i slutet av intervjun och fortsätter:

– Jag tycker att jag borde fått ut lite mer av gruppen än vad jag fick. Jag fick inte ut det jag ville. Samtidigt finns det skäl till varför det blev så. Självklart har jag gått igenom och tittat ganska ordentligt på varför och då kanske det inte var så konstigt. Ändå känns det som en besvikelse att vi inte gick till topp åtta. Det känns väldigt smärtsamt faktiskt.

Vad kom du fram till i din analys?

– Vi hade för många skador på viktiga spelare. Bland annat hade vi sju, åtta spelare som var borta närmare 25 procent av matcherna. Vi spelade 13 juniorer och det var inget annat lag som var i närheten av det.

– Det är ett av dom stora skälen. Målvakten (Erik) Hanses var borta 20 matcher, alltså nästan hälften av matcherna. Isak (Wallin) gjorde det bra i tio av dom 20 han stod, men han var bara junior och räckte inte hela vägen in. Jag tycker ändå att han gjorde det fantastiskt bra.

– Hade vi haft ett friskare lag under en längre tid och färre långtidsskador så hade det sett bättre ut.

Hur upplevde du hockeymiljön i Modo?

– Fantastiskt bra. Dom har det verkligen bra förspänt där. Jag är helt övertygad om att dom kommer få ett bättre år den här säsongen.

– Det tar ett tag, två till tre säsonger, att bygga en trupp som passar den hockey man vill spela. Där tror jag Micke (Sundlöv, sportchef) är på rätt väg för att få ihop alla bitar på rätt sätt.

FUNGERADE INTE SOCIALT

Trots att Hans Särkijärvi hade ett plus ett år på kontraktet valde han att lämna Modo efter säsongen.

– Jag sa upp kontraktet i julas eftersom det inte fungerade socialt att har min fru här i Stockholm och att hon ska sitta och resa dom här 55 milen över helgerna i snöstorm och dåligt väder.

– Hade jag fått henne att flytta upp till Örnsköldsvik hade jag gärna fortsatt en säsong till. Det hade jag gärna gjort. Speciellt att få göra den här andra säsongen eftersom jag inte vill sluta då jag inte är nöjd. Jag vill göra något bra ifrån mig.

Med tanke på det du säger, är det här ett av dina största misslyckanden som tränare?

– I alla fall är det jobbet där jag känner mig själv mest misslyckad. Om det sedan är det sämsta jobbet jag har gjort vågar jag inte svara på.

– Jag känner mig väldigt misslyckad och jag har inte lyckats med mina målsättningar. I alla övriga lag har jag presterat över vad jag själv hade förväntat mig. Samtidigt kanske förväntningarna skruvades upp mycket i Modo på grund av mig och Micke.

KÄNDE SPORTCHEFENS FÖRTROENDE

Kände du hela tiden förtroende från Michael Sundlöv, styrelsen och spelarna?

– Ja, det var min känsla i alla fall. Snarare kände jag tvärtom. Man försökte övertala mig eftersom Modo verkligen ville ha kvar mig. Mycket beroende på att dom hade bytt tränare mer eller mindre varje säsong.

– Det här är också något som kändes extra jäkligt när jag var tvungen att säga att jag inte kunde vara kvar eftersom det inte fungerade socialt.

Du är nyopererad i höften, påverkade det beslutet att lämna jobbet i Modo?

– Nej, ingenting. Jag har haft problem med höften och under vissa perioder har jag haft jätteont. Bland annat, runt nyår kunde jag inte vara på is under ett träningspass. Klart att jag varit lite handikappad, men det har ingenting med tränarjobbet att göra.

Hur mår höften idag?

– Skitbra, säger Hans Särkijärvi med ett stort leende, men hur hans hockeyliv kommer att se ut nästa säsong är han idag osäker på.

– Jag vet inte… Frugan tycker jag ska ta pension och sluta. Hon har några år kvar på sitt jobb inom Huddinge Kommun och jag vet faktiskt inte om jag kommer klara av att gå hemma. Det är några som har ringt, men det har inte varit något som lockat. Jag kan nästan hålla på med allting inom hockeyn, bara få vara med och grotta, kanske vara assisterande någon säsong. Vi få se vad som händer.