Han är klar trea på målvaktsfronten i Rögle. Därför matchas nu Emil Kruse i stället i HockeyAllsvenskan. Emil Kruse fick en märklig säsong. Efter en skada på Ville Kolppanen inledde han som förstemålvakt i Rögle efter att ha varit and

Idag 13:25

Leksands IF meddelade under förmiddagen att man förlänger med juniorerna Marcus Karlberg och Wilde Bröms. Talangerna, födda -00 respektive -99, debuterade båda i representationslaget under den gångna säsongen och får nu alltså förnyat för